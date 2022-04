ADAC GT Masters schrumpft auf 22 Autos: 2. T3-Lambo für Gaststarts

Mit Ausladen der Fahrzeuge in der Motorsportarena Oschersleben war klar: Das ADAC GT Masters schrumpft um ein weiteres Fahrzeug. T3 Motorsport ist mit nur einem Lamborghini Huracan GT3 Evo beim Saisonauftakt der Deutschen GT-Meisterschaft zu Gast.

Auf der Nennliste war T3 mit zwei Lambos vertreten. Das Auto von Maximilian Paul und Marco Mapelli wird wie geplant fahren. Die #71 nahm auch an den Testfahrten am Donnerstag teil, bei denen alle 22 Autos aufeinandertrafen.

Hinter den Kulissen hieß es bis vor Kurzem, dass Esmee Hawkey aus der DTM ins ADAC GT Masters wechseln könnte. Dass Hawkey - offiziell wegen eines positiven Coronatests - nicht an den DTM-Testfahrten in Hockenheim teilgenommen hat, passte da ins Bild. Offenbar soll sie nun aber doch wie geplant in der DTM starten.

Somit konzentriert sich T3 beim Saisonstart auf das Fahrzeug von Paul und Mapelli. Und der zweite Bolide? Aus dem Team heißt es, dass es während der Saison Gaststarts im ADAC GT Masters geben soll. Wann und mit wem, steht noch in den Sternen.

Somit schrumpft das Feld des ADAC GT Masters auf 22 Boliden für die Saison 2022 - fünf weniger als im vergangenen Jahr.

Es muss während der Saison aber nicht dabei bleiben. Nach Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' planen mehrere Teams Gaststarts während der Saison. Dabei könnte es auch eine sechste Marke geben.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.