ADAC GT Masters Spielberg 2021: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Das ADAC GT Masters 2021 geht in die zweite Runde: An diesem Wochenende steht mit dem Österreich-Gastspiel in Spielberg das zweite Rennwochenende an. Erstmals dürfen dabei auch Fans an die Strecke! Alles, was ihr wissen müsst, haben wir euch im Folgenden zusammengefasst.

Zeitplan ADAC GT Masters Spielberg 2021

Die Rennen des ADAC GT Masters sollten in diesem Jahr eigentlich regelmäßig um 16:30 Uhr starten. Für das Spielberg-Wochenende weicht man davon ab, um der beginnenden Fußball-Europameisterschaft auszuweichen. Die GT4 Germany, TCR Germany, Formel 4 und der Porsche-Carrera-Cup treten im Rahmenprogramm an.

Freitag, 11. Juni

08:30 - 09:30 Uhr: 1. Freies Training GT4 Germany

09:40 - 10:10 Uhr: 1. Freies Training Formel 4

10:25 - 11:25 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

11:30 - 12:00 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Trophy-Fahrer

13:00 - 13:30 Uhr: 1. Freies Training TCR Germany

13:40 - 14:10 Uhr: 2. Freies Training Formel 4

14:20 - 15:20 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup

15:30 - 16:30 Uhr: 2. Freies Training GT4 Germany

16:40 - 17:30 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

17:40 - 18:10 Uhr: 2. Freies Training TCR Germany

18:25 - 18:40 Uhr: 1. Zeittraining Formel 4

18:45 - 19:00 Uhr: 2. Zeittraining Formel 4

Samstag, 12. Juni

08:30 - 08:50 Uhr: 1. Zeittraining TCR Germany

09:05 - 09:25 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

09:40 - 10:15 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup

10:30 - 10:50 Uhr: 1. Zeittraining GT4 Germany

11:15 - 11:45 Uhr: 1. Rennen Formel 4

12:10 - 12:40 Uhr: 1. Rennen TCR Germany

13:30 - 14:30 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

15:10 - 15:40 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup

16:05 - 17:05 Uhr: 1. Rennen GT4 Germany

17:30 - 18:00 Uhr: 1. Rennen Formel 4

Sonntag, 13. Juni

09:00 - 09:20 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:30 - 09:50 Uhr: 2. Zeittraining TCR Germany

10:20 - 10:40 Uhr: 2. Zeittraining GT4 Germany

11:05 - 11:35 Uhr: 3. Rennen Formel 4

12:00 - 12:30 Uhr: 2. Rennen Porsche-Carrera-Cup

13:30 - 14:30 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

15:05 - 15:35 Uhr: 2. Rennen TCR Germany

16:00 - 17:00 Uhr: 2. Rennen GT4 Germany

Starterliste ADAC GT Masters Spielberg 2021

Es sind wie in Oschersleben 27 GT3-Fahrzeuge gemeldet. Der zweite T3-Lamborghini ist also wieder nicht besetzt. David Jahn wird erneut im Joos-Porsche sitzen, nachdem er in Oschersleben mit sensationellen Leistungen vor allem im Qualifying auf sich aufmerksam gemacht hat.

Zwei Fahrer sind abwesend: Dylan Pereira kommt seinen Verpflichtungen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) nach. Seinen Platz bei Bernhard nimmt stattdessen Ex-IGTC-Meister Dennis Olsen ein. Charles Weerts muss sich Prüfungen in seinem ambitionierten Studium widmen. WRT hat Ersatz in Form von Lamborghini-Werksfahrer Dennis Lind gefunden.

# Team Fahrzeug Fahrer 3 Aust Motorsport Audi R8 LMS GT3 Sebastian Asch Daniel Keilwitz 4 Phoenix Racing Audi R8 LMS GT3 Patric Niederhauser Jusuf Owega 7 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Klaus Bachler Simona de Silvestro 10 Schubert Motorsport BMW M6 GT3 Nick Yelloly Jesse Krohn 11 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Elia Erhart Pierre Kaffer 13 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Jules Gounon Igor Walilko 14 MRS-GT Racing Porsche 911 GT3 R Maximilian Hackländer Mick Wishofer 16 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mike David Ortmann Clemens Schmid 19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Rolf Ineichen Franck Perera 20 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Constantin Schöll Hendrik Still 22 Toksport WRT Mercedes-AMG GT3 Evo Maro Engel Luca Stolz 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Luca-Sandro Trefz Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Ricardo Feller Christopher Mies 32 Team WRT Audi R8 LMS GT3 Dries Vanthoor Dennis Lind 33 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 54 Yaco Racing Audi R8 LMS GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mirko Bortolotti Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 70 Mann-Filter Team Landgraf-HTP/WWR Mercedes-AMG GT3 Evo Raffaele Marciello Maximilian Buhk 71 T3 Motorsport Audi R8 LMS GT3 Maximillian Paul Hugo Sasse 74 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Jannes Fittje Dennis Olsen 75 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Christian Engelhart Thomas Preining 77 Callaway Competition Corvette C7 GT3-R Marvin Kirchhöfer Jeffrey Schmidt 82 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Steijn Schothorst Tim Zimmermann 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Marco Holzer Johannes Stengel 92 SSR Performance Porsche 911 GT3 R Michael Ammermüller Mathieu Jaminet 99 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Robert Renauer Sven Müller

ADAC GT Masters 2021: TV-Zeiten und Livestream

Der RTL-Ableger Nitro überträgt alle Rennen des ADAC GT Masters live im Free-TV mit Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf der RTL-Streamingwebsite TVNOW Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auch auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Es öffnet sich auf der Startseite automatisch mit jeder gestarteten Session und verschwindet anschließend wieder.

Samstag, 12. Juni

13:00 - 13:30 Uhr: Vorberichte (Nitro)

13:30 - 14:40 Uhr: Rennen (Nitro)

14:40 - 15:00 Uhr: Highlights (Nitro)

Sonntag, 13. Juni

13:00 - 13:30 Uhr: Vorberichte (Nitro)

13:30 - 14:45 Uhr: Rennen (Nitro)

14:45 - 15:00 Uhr: Highlights (Nitro)

Die TVNOW-Livestreams covern die Sessions aller Serien mit Ausnahme des Porsche-Carrera-Cups am Samstag und Sonntag. Die Zeiten orientieren sich an den Zeiten im Zeitplan (siehe oben) beziehungsweise im Falle des ADAC GT Masters an denen von Nitro.

Zuschauer und Tickets

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans des ADAC GT Masters: Aufgrund der sich verbessernden Lage der Corona-Pandemie und aufgrund des Fortschritts der Impfkampagne, sind für das Gastspiel in Spielberg erstmals in diesem Jahr Zuschauer zugelassen. Bis zu 3.000 Fans sind pro Tag auf dem Veranstaltungsgelände erlaubt. Welche Regeln gelten, könnt ihr hier nachlesen.

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Spielberg

Die Balance of Performance muss das ADAC GT Masters nicht selbst erstellen. Anders als beispielsweise die DTM vertraut der ADAC auf die Einstufungen durch die GT3-Mutterorganisation SRO. In Spielberg kommt die BoP für Strecken vom Typ C zur Anwendung für mittleres Tempo und viel Abtrieb.

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 1.235 kg 2x 40 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M6 GT3 1.290 kg - 1,65-1,96 bar 93/93 mm 0,92 Corvette C7 GT3-R 1.250 kg 1x 50 mm - 65/72 mm 0,88 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.230 kg 2x 39 mm - 65,5/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.285 kg 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 Porsche 911 GT3 R 1.235 kg 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 9. Juni

Den Gefrierbrand aus dem vergangenen Jahr, als im Herbst gefahren wurde, wird es diesmal nicht geben. Es steht ein Frühlingwochenende ins Haus bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad ins Haus. Vereinzelte Schauer können den Red Bull Ring am Freitag och treffen, danach ist nach jetzigem Stand kein Regen mehr vorhergesagt. Auch der Wind hält sich überwiegend zurück.

Daten zum Red-Bull-Ring in Spielberg

Der Red-Bull-Ring in Spielberg befindet sich seit seiner Wiedereröffnung im Jahr 2011 im Kalender des ADAC GT Masters. In den ersten Jahren fand das Event noch im August statt, danach wechselte man auf den inzwischen traditionellen Slot im Juni. Einzig in der Corona-Saison 2020 wich man davon ab. 2020 fuhr man im Oktober in der Steiermark.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,318 Kilometer

Kurven: 9-11 (je nach Zählweise)

ADAC GT Masters in Spielberg seit: 2011

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:27.435 Minuten (Jordan Pepper, 2016, Bentley Continental GT3)

Distanzrekord: 41 Runden (2. Rennen 2017)

Eröffnung: 1969

Umbauten: 1995/96 (vom alten Österreichring zum heutigen Red-Bull-Ring)

Adresse: Red-Bull-Ring-Straße 1, 8724 Spielberg (Österreich)

Alle Sieger des ADAC GT Masters in Spielberg

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2011 R1 R2 Christian Engelhart Norbert Siedler Johannes Stuck Ferdinand Stuck Porsche 911 GT3 R Lamborghini Gallardo LP600+ GT3 2012 R1 R2 Christian Engelhart Nick Tandy Mario Farnbacher Niclas Kentenich Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R 2013 R1 R2 Diego Alessi Daniel Keilwitz Diego Alessi Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2014 R1 R2 Oliver Gavin Daniel Keilwitz Oliver Gavin Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2015 R1 R2 David Russell Tomas Enge Adrian Zaugg Mirko Bortolotti Lamborghini Gallardo R-EX Lamborghini Huracan GT3 2016 R1 R2 David Jahn Kevin Estre Daniel Keilwitz Jules Gounon Porsche 911 GT3 R Corvette C7 GT3-R 2017 R1 R2 Daniel Keilwitz Jules Gounon Christian Engelhart Rolf Ineichen Corvette C7 GT3-R Lamborghini Huracan GT3 2018 R1 R2 Daniel Keilwitz Marvin Kirchhöfer Daniel Keilwitz Marvin Kirchhöfer Corvette C7 GT3-R Corvette C7 GT3-R 2019 R1 R2 Jens Klingmann Nicolai Sylvest Markus Pommer Marvin Kirchhöfer BMW M6 GT3 Corvette C7 GT3-R 2020 R1 R2 Nick Yelloly Henric Skoog Jens Klingmann Erik Johansson BMW M6 GT3 BMW M6 GT3

