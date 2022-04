Eastalent Racing: Was der neue Name im Reicher-Rennstall bedeutet

Selbst der ADAC staunte nicht schlecht, als Teambesitzer Peter Reicher eine Nennung unter dem Namen "Eastalent Racing" einreichte. Das Team mit den Fahrern Simon Reicher und Norbert Siedler trat bisher unter dem bekannten Namen "Yaco Racing" an. Das ist nun Vergangenheit.

Eastalent heißt keineswegs "Talente aus dem Osten", wie Peter Reicher gegenüber 'Motorsport.com Deutschland' erklärt: "Das hat nichts mit Osten oder Ostern zu tun, sondern ist eine Kombination aus LEASing, RenTAL und EvENT. Wir haben uns zusammengesetzt und am Ende ist das Wort herausgekommen."

Hintergrund ist, dass Peter Reicher eine Firma besitzt, mit der er firmenintern Fahrzeuge verleast. Er ist im Baugewerbe unter anderem für Infrastruktur wie Tunnel und Brücken aktiv.

Das Team geht mit einem brandneuen Audi R8 LMS GT3 Evo II in der Deutschen GT-Meisterschaft 2022 an den Start. Das Fahrzeug kam erst kurz vor den Testfahrten in Oschersleben vergangene Woche an.

"Der Test war unser allererster Einsatz [mit dem neuen Chassis]", so Reicher. "Das Auto ist noch am Wochenende verkabelt worden." Dafür lief es beim Test beachtlich. Endrang 15 mit 0,6 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit waren für ein Rollout ein zufriedenstellendes Ergebnis.

"Ich hätte es nicht gedacht, dass wir so gut dabei sind und dass das Auto schon so gut funktioniert", sagt Peter Reicher. "Noch am Tag vor dem Beginn des ersten Tests habe wir Daten ins Fahrzeug geladen. Für den ersten Auftritt ist das sehr gut gelaufen."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.