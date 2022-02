Offiziell: Madpanda Motorsport 2022 im ADAC GT Masters

Madpanda Motorsport kommt offiziell ins ADAC GT Masters! Das Team von Ezequiel Perez Companc hat offiziell seine Teilnahme an der Deutschen GT-meisterschaft mit einem Mercedes-AMG GT3 verkündet. Das Team wird außerdem weiter den Silver Cup im Endurance Cup der GT-World-Challenge (GTWC) Europe bestreiten.

Nicht mehr vertreten ist das Team hingegen im GTWC-Sprint-Cup. Stattdessen geht es ins ADAC GT Masters. Eine Fahrercrew hat das spanische Team noch nicht bekannt gegeben. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Perez Companc selbst ins Lenkrad greifen wird. Er fuhr in den Jahren 2017 und 2018 für GRT Grasser im ADAC GT Masters und gewann dabei zwei Rennen.

Im vergangenen Herbst hat es Gerüchte gegeben, dass er als Fahrer zurücktreten und sich auf die Entwicklung seines Teams konzentrieren könnte. Doch nun lässt der 27-Jährige im Interview mit 'Motorsport-Total.com' durchklingen, dass er das Fahren nicht an den Nagel hängen möchte.

"Es wäre auf jeden Fall interessant, [selbst] zu fahren und dem Team mit meiner Erfahrung in dieser Meisterschaft zu helfen", sagt er. "Diese zwei Jahren waren die Besten, die ich als Fahrer jemals gehabt habe. Ich hatte eine Wahnsinnszeit in dieser Meisterschaft und freue mich darauf, mit Madpanda zurückzukehren."

Besonders gefalle ihm die strenge Umsetzung der Regeln: "Man kennt die Regeln von Beginn an und kommt nicht um sie herum. Es ist schwarz-weiß, ohne Grauzonen. Das gefällt mir wirklich gut." Die Ziele sind hoch gesteckt: Podiumsplätze, vielleicht sogar Siege. Lediglich der Titel sei für das erste Jahr noch etwas zu weit weg.

Die Maskottchen haben in der GTWC bereits Kultstatus Foto: Madpanda Motorsport

Er sei sich bewusst, dass das Engagement in der Deutschen GT-Meisterschaft voraussichtlich die größte Herausforderung in der Geschichte des Teams wird, fügt er hinzu. "Aber dafür sind wir bereit. Das Team ist über die vergangenen zwei Jahre gut gewachsen und wir haben einen ausgezeichneten Job seit unserem Start gemacht."

"Es war eine schwierige Entscheidung, nicht am GTWC-Sprint-Cup teilzunehmen. Aber letztlich ist es gut, wenn man nicht ausschließlich mit der SRO verbunden ist. Wir hatten sehr schöne Saison in dieser Serie und gute Resultate. Aber ich denke, dass es an der Zeit ist, neue Herausforderungen anzunehmen. Die Fans in Deutschland sind unglaublich."

Madpanda hat 2020 in der GTWC debütiert und in der ersten Saison gleich Platz zwei im Silver Cup der Sprint-Wertung geholt. 2021 feierte das Team seinen bisherigen Höhepunkt und gewann den Silver Cup bei den 24 Stunden von Spa. Das ADAC GT Masters wird nun eine echte Bewährungsprobe.

Mit Bildmaterial von SRO.