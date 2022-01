24h Daytona 2022: Rockenfeller-Cadillac in Problemen, sonst (fast) alles offen

Herber Rückschlag für Mike Rockenfeller im Kampf um den Gesamtsieg bei der 60. Ausgabe der 24h von Daytona: Der Action-Express-Cadillac #48 (Rockenfeller/Kobayashi/Johnson/Lopez) befindet sich mit noch rund elf Stunden auf der Uhr "behind the wall"!

Vorausgegangen war ein Dreher von Jimmie Johnson im Infield nach einer Kollision, mutmaßlich mit einem GT-Fahrzeug. Johnson schlich nach seinem Dreher um das 5,7 Kilometer lange Oval und drehte sich auf der Fahrt in die Boxengasse auch noch in der Bus-Stopp-Schikane. Funkenflug deutete bereits an, dass nicht mehr alles am Cadillac in Ordnung war.

Wenige Minuten später erwischte es den nächsten Cadillac: Auch der Ganassi-Cadillac #01 (van der Zande/Bourdais/Dixon/Palou) musste zur Reparatur "behind the wall"! Damit sind gleich zwei heiße Eisen raus aus dem Kampf um den Gesamtsieg bei der Jubliäumsausgabe des 24-Stunden-Rennens in Daytona.

Doch die #48 und die #01 waren nicht die einzigen DPi-Prototypen, die in den vergangenen Stunden Probleme hatten. Der Ganassi-Cadillac #02 (Bamber/Lynn/Ericsson/Magnussen) war im Dunkeln gleich in zwei strittige Szenen involviert.

Bei einem der inzwischen elf Restarts ließ man in Führung liegend den Wayne-Taylor-Acura #10 (R. Taylor/Albuquerque/Rossi/Stevens) auflaufen, weshalb man eine Durchfahrtsstrafe erhielt. Außerdem kam es später zu einer Kollision mit dem Action-Express-Cadillac #31 (Derani/Nunez/Conway) im Infield.

Reibungslos läuft es auch weiterhin für den Mayer-Shank-Acura #60 (Jarvis/Blomqvist/Castroneves/Pagenaud) nicht. Erst musste man wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Später hatte Oliver Jarvis auf seiner Outlap nach einem Stopp größte Mühe. Zwei Mal verbremste sich der Brite innerhalb von einer Runde.

Trotzdem liegen während der aktuell laufenden zwölften Caution des Rennens (Misha Goikhberg im T3-Lamborghini #71 ist gestrandet) noch fünf der sieben DPi-Prototypen innerhalb der Führungsrunde. Auch die #60 hat sich zurückgekämpft, nachdem man früh im Rennen schon aus der Führungsrunde fiel.

In der LMP2-Klasse hat IndyCar-Star Patricio O'Ward den Dragonspeed-Oreca #81 (Lux/DeFrancesco/O'Ward/Herta) zwischenzeitlich an die Spitze gebracht. In der LMP3-Klasse hat der Riley-Ligier #74 (Robinson/Fraga/van Berlo/Cooper) eine Runde Vorsprung auf den schärfsten Verfolger.

Noch alles offen ist in den GTD-Klassen, wo jeweils noch rund ein halbes Dutzend Fahrzeuge in der Führungsrunde liegt. Der Vasser-Sullivan-Lexus #14 (Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood) und der Weathertech-Mercedes #97 (MacNeil/Juncadella/Engel/Gounon) haben sich dabei sogar von einer Stop-and-Go-Strafe von 3:30 Minuten erholt!

Die haben die beiden Fahrzeuge, sowie der TR3-Lamborghini #19 (Sweedler/Megrue/Altoe/Segal) und der Magnus-Aston-Martin #44 (Potter/Lally/Pumpelly/Adam) wegen eines "improper wave-by" erhalten. Erstaunlich: Auch der Aston Martin liegt in seiner Klasse trotz der Strafe noch in der Führungsrunde.

Noch in der Führungsrunde:

DPi: #5, #10, #60, #31, #02

LMP2: #81, #8, #29, #69, #52

LMP3: #74

GTD Pro: #97, #62, #9, #14, #63, #2, #15

GTD: #44, #57, #32, #42, #66, #16

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.