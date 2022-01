24h Daytona 2022: Sportwart nach LMP2-Unfall im Krankenhaus

Die 24 Stunden von Daytona 2022 im Livestream! sind gestartet. Bei knapp zehn Grad haben die kühlen Verhältnisse ein erstes Opfer gefordert. Dwight Merriman ist mit dem Era-Oreca #18 (Merriman/Tilley/Dalziel/Chatin) verunfallt. Während der Fahrer okay ist, musste ein Sportwart (im Volksmund: Streckenposten) zur Untersuchung ins Krankenhaus. Er wurde von Trümmern getroffen.

Merriman, der Amateurfahrer auf dem Oreca 07, war gerade auf seiner Outlap, als er hinter anderen Fahrzeugen beim Anbremsen der Spitzkehre, die auf das Tri-Oval hinausführt, auf kalten Reifen hinten überbremste. Der 560 PS starke Bolide brach nach innen aus und krachte dort in einen schräg verlaufenden Reifenstapel genau vor dem Streckenposten.

Ein Marschall wurde dabei von Trümmerteilen erwischt. 'NBC' zufolge ist der Sportwart bei Bewusstsein und "einigermaßen stabil". Allerdings wurde er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die IMSA ergänzt in einem Presse-Statement: "Der Sportwart geht zum Check in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er ist bei Bewusstsein und die Lebenszeichen sind stabil."

Der Oreca #18 ist wieder unterwegs, hat aber durch die Reparatur neun Runden verloren.

BMW muss zur Reparatur

Ebenfalls zur Reparatur kommen mussten beide RLL-BMWs aus der GTD Pro. Die #24 (Eng/Wittmann/Yelloly/van der Linde) wurde im Startgetümmel an der Heckpartie beschädigt, dem Team zufolge aber ohne Fremdeinwirkung. Der BMW M4 GT3 hat acht Runden verloren. Anschließend entledigte sich das Fahrzeug erneut seines Diffusors, fährt aber trotzdem noch konkurrenzfähige Zeiten.

Auch das Schwesterfahrzeug, die #25 (de Phillippi/Edwards/Farfus/Krohn), liegt aktuell außerhalb der Führungsrunde. Sie musste ebenfalls repariert werden. Ein Rückstand von einer Runde lässt sich aber durch Boxenstopps unter Gelb durchaus noch aufholen.

In der LMP2-Klasse hat ein weiteres Fahrzeug negativ auf sich aufmerksam gemacht: Der Dragonspeed-Oreca #81 (Lux/DeFrancesco/O'Ward/Herta) fing sich gleich zwei Durchfahrtsstrafen für zu schnelles Fahren in der Boxengasse ein und hat die Führungsrunde seinerseits verloren. Die Hoffnung liegt auch hier auf Gelbphasen.

Zwei Favoriten auf den GTD-Sieg wurden ihrerseits durch einen Unfall um alle Chancen gebracht, der ebenfalls mit den kühlen Bedingungen zusammenhängen dürfte. Roberto Lacorte drehte sich im Cetilar-Ferrari #47 (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco/Rovera) in Kurve 1, also am Ende der langen Zielgeraden, auf der die Reifen abkühlen.

Frankie Montecalvo konnte im Vasser-Sullivan-Lexus #12 (Montecalvo/Telitz/Heistand/Bell) nicht mehr ausweichen und wurde vom rückwärts rollenden Ferrari getroffen. Beide Fahrzeuge stehen aktuell im Fahrerlager "behind the wall", wie es im US-Fachjargon heißt. Sie haben schon so viel Zeit verloren, dass sie auch mit Gelbphasen nicht mehr gewinnen können.

Cadillac führt Rennen an

Nach zwei Stunden liegen noch alle sieben DPi-Boliden in der Führungsrunde. Es führt der Action-Express-Cadillac #48 (Rockenfeller/Kobayashi/Johnson/Lopez) vor dem Wayne-Taylor-Acura #10 (R. Taylor/Albuquerque/Rossi/Stevens). Dieser war von der Poleposition aus beim Start zurückgefallen und lag zwischenzeitlich nur auf Platz zwei scheint aber nun seinen Speed gefunden zu haben.

In der GTD Pro gibt es eine Porsche-Doppelführung. Allerdings können zahlreiche Hersteller das Tempo mitgehen - auch solche, die beim Qualifikationsrennen noch zurücklagen, wie Corvette und Ferrari.

Noch in der Führungsrunde:

DPi: #48, #10, #01, #31, #60, #02, #5

LMP2: #52, #11, #69

LMP3: #54, #33, #26, #74, #36

GTD Pro: #79, #9, #2, #14, #15, #4, #3, #23, #63, #97

GTD: #39, #57, #75, #16, #28, #71, #19, #66, 27, #44,#96, #21, #99, #98, #70, #59, #42, #34

