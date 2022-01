24h Daytona 2022: Weiterer Cadillac raus aus Siegkampf, Top-Mercedes verraucht

Sieben Stunden vor Schluss geht es bei den 24h Daytona 2022 wieder hoch her: Diesmal gibt es Drama bei einem gesamtsiegfähigen Cadillac und beim top-gelegenen Mercedes-AMG in der GTD-Pro-Kategorie!

Nach einigen ruhigeren Phasen, in denen hauptsächlich in der LMP2-Klasse viel passiert ist, haben sich gegen 12:30 Uhr unserer Zeit wieder die Ereignisse beim 60. 24-Stunden-Rennen von Daytona überschlagen.

Derzeit befindet sich der Ganassi-Cadillac #02 (Bamber/Lynn/Ericsson/Magnussen), eines von bis dato noch fünf Fahrzeugen mit Gesamtsieg-Ambitionen, "behind the wall". Das bedeutet eine lange Reparaturpause und damit das Ende aller Sieghoffnungen für Kevin Magnussen und Co. Eine defekte Benzinpumpe soll den Cadillac lahm gelegt haben.

Ebenso schlimm hat es den Weathertech-Mercedes #97 (MacNeil/Juncadella/Engel/Gounon) erwischt. Der AMG zählte bis vor wenige Minuten zu den größten Favoriten auf den Sieg in der GTD-Pro-Klasse und war eines von sechs Fahrzeugen in der Führungsrunde seiner Klasse.

Daniel Juncadella überfuhr einen Randstein in Kurve 2, danach begann der Mercedes zu rauchen und verlor mutmaßlich Flüssigkeit. Kurz darauf drehten sich einige Fahrzeuge in Kurve 3, dem International Horseshoe. Ein Zusammenhang zwischen dem Defekt bei Juncadella und den Drehern ist naheliegend, allerdings noch nicht final bestätigt.

Zuvor kam es bei einem Restart schon zu aufregenden Szenen, als der Action-Express-Cadillac #31 (Derani/Nunez/Conway) und der JDC Miller-Cadillac #5 (Vautier/Westbrook/Duval/Keating) kollidierten. Die #31 musste daraufhin durch das Gras und verlor viel Boden. Die #5 erhielt für die Szene eine Durchfahrtsstrafe.

Für Aufsehen sorgte zudem der erst 15-jährige Josh Pierson im PR1-Mathiasen-Oreca #11 (Thomas/Pierson/Bomarito/Tincknell). Er musste zunächst wegen Überholens unter Gelb zu einer Durchfahrtsstrafe antreten. Beim Abbiegen in die Box kreuzte er die Spur von zwei GT-Fahrzeugen und krachte dabei seitlich in den AF-Corse-Ferrari #21 (Mann/Perez Companc/Nielsen/Vilander).

Zu allem Überfluss überschritt er beim Absitzen seiner Strafe auch noch das Tempolimit in der Boxengasse, was jedoch nicht geahndet wurde. Für den Crash mit dem Ferrari erhielt Pierson allerdings eine drastische Stop-and-Go-Strafe von 60 Sekunden.

Die insgesamt 15. Caution des Rennens läuft. Sie wurde aber weder vom Cadillac #02, noch vom Mercedes #97 ausgelöst. Übeltäter war in diesem Fall der APR-Oreca #69 (Falb/Allen/Ghiotto/van der Helm), der nach einer unübersichtlichen Situation im International Horseshoe strandete und nicht mehr aus eigener Kraft losfahren konnte.

Noch in der Führungsrunde:

DPi: #60, #10, #5, #31

LMP2: #8, #29, #81, #52

LMP3: #74

GTD-Pro: #2, #9, #15, #14 ,#62

GTD: #16, #57, #32, #44, #70, #21

