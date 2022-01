Infos 24h Daytona 2022: Livestream, TV-Zeiten, Zeitplan, Starterliste und Co.

Die IMSA WeatherTech SportsCar Championship steht vor dem Saisonauftakt 2022 wieder einmal vor einem Neustart. Diesmal in den GT-Klassen: Die GTLM-Boliden gehören der Vergangenheit an, stattdessen haben die GT3-Fahrzeuge endgültig das Zepter übernommen.

Wie den Organisatoren die Aufteilung zwischen GTD-Pro und GTD gelungen ist, wird sich erstmals beim offiziellen Prolog (Roar before the Rolex 24) und beim darauffolgenden Auftaktrennen, den 24h von Daytona zeigen. 'Motorsport-Total.com' hat alle wichtigen Informationen zum großen US-Langstreckenklassiker gesammelt.

Zeitplan Roar before the 24 2022 (alle Zeiten MEZ)

Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden

Freitag, 21. Januar

17:15 - 18:30 Uhr: 1. Freies Training

22:15 - 00:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 22. Januar

16:00 - 17:00 Uhr: 3. Freies Training

21:25 - 22:30 Uhr: Pre-Qualifying

Sonntag, 23. Januar

01:00 - 03:00 Uhr: 4. Freies Training (Nacht)

16:00 - 16:20 Uhr: Warm-up

20:05 - 21:45 Uhr: Qualifikationsrennen

Zeitplan 24h Daytona 2022 (alle Zeiten MEZ)

Donnerstag, 27. Januar

17:05 - 18:35 Uhr: 1. Freies Training

21:20 - 23:05 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 28. Januar

01:15 - 03:00 Uhr: 3. Freies Training (Nacht)

17:20 - 18:20 Uhr: 4. Freies Training

Samstag, 29. Januar

19:40 Uhr: Start des Rennens

Sonntag, 30. Januar

19:40 Uhr: Ende des Rennens

TV-Zeiten und Livestream

Alle Fans der IMSA-Serie sind im offiziellen Livestream auf IMSA.tv bestens aufgehoben. Dort überträgt die Serie sowohl den offiziellen Prolog, das Roar before the Rolex 24, als auch das Hauptrennen in Daytona live und in voller Länge. Die Livestream-Sendungen beginnen jeweils kurz vor dem Start der Rennen. Die 24h Daytona werden außerdem in voller Länge mit deutschem Kommentar von Motorvision TV übertragen.

Sonntag, 23. Januar:

20:00 - 21:45 Uhr: Roar before the 24, Qualifikationsrennen live (IMSA.tv)

Samstag, 29. Januar:

19:35 - 19:40 Uhr am Sonntag: 24h Daytona, Rennen live (IMSA.tv, Motorvision TV)

24h Daytona 2022: Die Starterliste (Stand: Roar before the Rolex 24)

Der Schritt zu zwei GTD-Klassen hat sich zumindest im ersten Jahr der GTD-Pro als goldrichtig erwiesen: Insgesamt wurden schon für den Prolog sage und schreibe 61 Fahrzeuge gemeldet! Die GTD-Pro-Kategorie kommt bei ihrem Debüt gleich auf 13 Autos, dem gegenüber stehen sogar 22 Wagen in der GTD-Klasse. Die 26 Prototypen teilen sich wie folgt auf: Sieben DPi-, zehn LMP2- und neun LMP3-Fahrzeuge.

DPi - 7 Starter:

#01 - Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) - van der Zande/Bourdais/Dixon/Palou - Cadillac DPi-V.R

#02 - Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) - Bamber/Lynn/Ericsson/Magnussen - Cadillac DPi-V.R

#5 - JDC Miller MotorSports - Vautier/Westbrook/Duval/Keating - Cadillac DPi-V.R

#10 - Konica Minolta (Wayne Taylor Racing) - R. Taylor/Albuquerque/Rossi/Stevens - Acura ARX-05

#31 - Whelen Engineering Racing (Action Express Racing) - Derani/Nunez/Conway - Cadillac DPi-V.R

#48 - Ally Cadillac (Action Express Racing) - Rockenfeller/Kobayashi/Johnson/Lopez - Cadillac DPi-V.R

#60 - Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian - Jarvis/Blomqvist/Castroneves/Pagenaud - Acura ARX-05

LMP2 - 10 Starter:

#8 - Tower Motorsport - Farano/Deletraz/tba/tba - Oreca 07

#11 - PR1 Mathiasen Motorsports - Thomas/tba/Bomarito/tba - Oreca 07

#18 - Era Motorsport - tba/Tilley/Dalziel/Chatin - Oreca 07

#20 - High Class Racing - Andersen/Fjordbach/Scherer/N. Müller - Oreca 07

#22 - United Autosports - McGuire/Smith/Hanson/Owen - Oreca 07

#29 - Racing Team Nederland - van Eerd/van der Garde/Murray/VeeKay - Oreca 07

#52 - PR1 Mathiasen Motorsports - Keating/Jensen/Huffaker/Lapierre - Oreca 07

#68 - G-Drive Racing By APR - Heriau/Rasmussen/tba/Rast - Oreca 07

#69 - G-Drive Racing By APR - Falb/Allen/Ghiotto/van der Helm - Oreca 07

#81 - DragonSpeed USA - O'Ward/tba/Lux/tba - Oreca 07

LMP3 - 9 Starter:

#6 - Muehlner Motorsports America - Kranz/Ori/Miller/tba - Duqueine D08

#7 - Forty7 Motorsports - Kvamme/McCusker/Estep/tba - Duqueine D08

#13 - AWA - Fidani/Wittmer/Kern/Bell - Duqueine D08

#26 - Muehlner Motorsports America - tba/Shields/Crews/de Wilde - Duqueine D08

#33 - Sean Creech Motorsport - Barbosa/tba/Priaulx/Willsey - Ligier JS P320

#36 - Andretti Autosport - Andretti/Burdon/Lindh/Chaves - Ligier JS P320

#38 - Performance Tech Motorsports - Goldburg/Abe/Grist/tba - Ligier JS P320

#54 - CORE Autosport - Bennett/Braun/Kurtz/Jonsson - Ligier JS P320

#74 - Riley Motorsports - Robinson/Fraga/van Berlo/Cooper - Ligier JS P320

GTD-Pro - 13 Starter:

#2 - KCMG - Vanthoor/Pilet/Olsen/Imperatori - Porsche 911 GT3 R

#3 - Corvette Racing - Garcia/J. Taylor/Catsburg - Corvette C8.R GTD

#4 - Corvette Racing - Milner/Tandy/Sörensen - Corvette C8.R GTD

#9 - Pfaff Motorsports - Campbell/Jaminet/Nasr - Porsche 911 GT3 R

#14 - VasserSullivan - Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood - Lexus RC F GT3

#15 - Proton USA - D. Müller/Assenheimer/Cindric - Mercedes-AMG GT3

#23 - Heart of Racing Team - Gunn/Riberas/Martin - Aston Martin Vantage GT3

#24 - BMW M Team RLL - Eng/Wittmann/Yelloly/van der Linde - BMW M4 GT3

#25 - BMW M Team RLL - de Phillippi/Edwards/Farfus/Krohn - BMW M4 GT3

#62 - Risi Competizione - Pier Guidi/Calado/Serra/Rigon - Ferrari 488 GT3

#63 - TR3 Racing - Mapelli/Caldarelli/Bortolotti/Ineichen - Lamborghini Huracan GT3

#79 - WeatherTech Racing - MacNeil/Andlauer/Cairoli/Picariello - Porsche 911 GT3 R

#97 - WeatherTech Racing - MacNeil/Juncadella/Engel/Gounon - Mercedes-AMG GT3

GTD - 22 Starter:

#12 - VasserSullivan - Montecalvo/Telitz/Heistand/Bell - Lexus RC F GT3

#16 - Wright Motorsports - Hardwick/Robichon/Heylen/Lietz - Porsche 911 GT3 R

#19 - TR3 Racing - Sweedler/Megrue/Altoe/Segal - Lamborghini Huracan GT3

#21 - AF Corse - Mann/Perez Companc/Nielsen/Vilander - Ferrari 488 GT3

#27 - Heart of Racing Team - de Angelis/James/Turner/Gamble - Aston Martin Vantage GT3

#28 - Alegra Motorsports - tba/de Quesada/Lundqvist/Götz - Mercedes-AMG GT3

#32 - Gilbert Korthoff Motorsports - Skeen/Cosmo/McAleer/Andrews - Mercedes-AMG GT3

#34 - GMG Racing - Washington/Sofronas/Bleekemolen/Bachler - Porsche 911 GT3 R

#39 - CarBahn with Peregrine Racing - Megennis/Lewis/Mitchell/Westphal - Lamborghini Huracan GT3

#42 - NTE Sport - Yount/Hites/Conwright/Palttala - Lamborghini Huracan GT3

#44 - Magnus Racing - Potter/Lally/Pumpelly/Adam - Aston Martin Vantage GT3

#47 - Cetilar Racing - Lacorte/tba/tba/Rovera - Ferrari 488 GT3

#57 - Winward Racing - Ward/Ellis/Grenier/Auer - Mercedes-AMG GT3

#59 - Crucial Motorsports - Bergstein/Miller/Gallagher/tba - McLaren 720S GT3

#64 - TeamTGM - Giovanis/H. Plumb/M. Plumb/Trinkler - Porsche 911 GT3 R

#66 - Gradient Racing - tba/Bechtolsheimer/Miller/Farnbacher - Acura NSX GT3

#70 - inception racing - Iribe/Scharndorff/Millroy/Pepper - McLaren 720S GT3

#71 - T3 Motorsport North America - Perera/Llarena/Paul - Lamborghini Huracan GT3

#75 - Sun Energy 1 - Habul/Stolz/Marciello/Schiller - Mercedes-AMG GT3

#96 - Turner Motorsport - Foley/Auberlen/tba/Klingmann - BMW M4 GT3

#98 - Northwest AMR - Dalla Lana/Pittard/Eastwood/Thiim - Aston Martin Vantage GT3

#99 - Team Hardpoint - Ferriol/Legge/Wilson/Boulle - Porsche 911 GT3 R

Balance of Performance (DPi)

In Klammern Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Acura ARX-05

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 930 Kilogramm

Ladedruck: 1,467 - 1,787 bar

Höchstdrehzahl: 7.050 U/min.

Lambda: 0,89

Tankkapazität: 78 Liter

Cadillac DPi-V.R

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 950 Kilogramm

Restriktor: 2x 32,2 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.600 U/min.

Lambda: 0,90

Tankkapazität: 70 Liter

Balance of Performance (GTD)

Acura NSX GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm

Ladedruck: 1,778 - 1,896 bar (+0,101 bis -0,048)

Höchstdrehzahl: 7.500 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 102 Liter (-4)

Aston Martin Vantage AMR GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm (+30)

Ladedruck: 1,510 - 1,794 bar

Höchstdrehzahl: 7.200 U/min.

Lambda: 0,91

Tankkapazität: 107 Liter

BMW M4 GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.330 Kilogramm

Ladedruck: 1,950 - 2,400 bar

Höchstdrehzahl: 7.000 U/min.

Lambda: 1,10

Tankkapazität: 98 Liter

Corvette C8.R GTD

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm

Restriktor: 1x 41,3 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.400 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 102 Liter

Ferrari 488 GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.300 Kilogramm

Ladedruck: 1,390 - 1,516 bar (-0,033 bis -0,060)

Höchstdrehzahl: 7.500 U/min.

Lambda: 0,90

Tankkapazität: 97 Liter (-4)

Lamborghini Huracan GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.305 Kilogramm

Restriktor: 2x 37,0 Millimeter

Höchstdrehzahl: 8.500 U/min.

Lambda: 0,89

Tankkapazität: 104 Liter (+3)

Lexus RC F GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.345 Kilogramm

Restriktor: 2x 38,0 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.200 U/min.

Lambda: 0,86

Tankkapazität: 105 Liter (-1)

McLaren 720S GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.295 Kilogramm

Ladedruck: 1,352 - 1,616 bar

Höchstdrehzahl: 8.000 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 101 Liter

Mercedes AMG GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.350 Kilogramm (+10)

Restriktor: 2x 34,5 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.700 U/min.

Lambda: 0,90

Tankkapazität: 106 Liter

Porsche 911 GT3 R

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.300 Kilogramm (+45)

Restriktor: 2x 38,0 Millimeter (+2x 3,0)

Höchstdrehzahl: 9.500 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 98 Liter (+4)

Wettervorhersage Roar before the 24, Stand 19. Januar

Während es momentan in Florida angenehm sonnig mit 20 Grad Celsius ist, gibt es genau zum Wochenende einen Kaltlufteinbruch. Am Freitag, dem ersten Testtag, wird es mit maximal 21 Grad noch subtropisch angenehm.

In der Nacht zu Samstag ändert sich dann das Bild. Eine Nordströmung bringt Regenschauer und Kaltluft mit sich, sodass es am Samstag nur noch zwölf Grad warm bewölkt sein wird. Der Regen verschwindet zum Sonntag, die Kaltluft bleibt jedoch. Das Qualifikationsrennen wird bei sonnigen Bedingungen und maximal 13 Grad über die Bühne gehen.

Daten zum Daytona International Speedway

Streckentyp: Tri-Oval mit Infield

Streckenlänge: 5,729 Kilometer

Eröffnung: 1959

Überhöhung der Steilkurven: Bis 31 Grad

Streckenrekord: Oliver Jarvis (Mazda RT24-P, 2019) in 1:33.685 Minuten

Inoffizieller Streckenrekord: Olivier Pla (Mazda RT24-P, 2020) in 1:33.324 Minuten

24 Stunden von Daytona seit: 1966

Adresse: 1801 International Speedway Boulevard, Daytona Beach, FL 32114

Die Gesamtsieger der vergangenen zehn Jahre

2021: Albuquerque/Castroneves/Rossi/R. Taylor (Acura ARX-05)

2020: Briscoe/Dixon/Kobayashi/van der Zande (Cadillac DPi-V.R)

2019: J. Taylor/van der Zande/Alonso/Kobayashi (Cadillac DPi-V.R)

2018: Barbosa/Fittipaldi/Albuquerque (Cadillac DPi-V.R)

2017: Angelelli/Gordon/J. Taylor/R. Taylor (Cadillac DPi-V.R)

2016: Brown/van Overbeek/Sharp/Derani (Ligier-Nissan JS P2)

2015: Dixon/Kanaan/Larson/McMurray (Riley-Ford DP)

2014: Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle (Corvette DP)

2013: Montoya/Kimball/Pruett/Rojas (Riley-BMW DP)

2012: Allmendinger/Negri/Pew/Wilson (Riley-Ford DP)

Weitere Co-Autoren: André Wiegold. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.