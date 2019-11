Kyle Busch fährt 24 Stunden von Daytona 2020

Das 24-Stunden-Rennen von Daytona bekommt prominenten Zuwachs: Kyle Busch, seines Zeichens Meister der NASCAR-Cup-Serie von 2015, wurde als Teil des Lexus-Teams AIM Vasser Sullivan bei den 24 Stunden von Daytona 2020 gemeldet.

Busch kämpft derzeit um seinen zweiten Titel in der Cup-Serie und tritt in die Fußstapfen einer Reihe prominenter NASCAR-Piloten, die den Seitensprung im Januar gewagt haben. Mit Juan Pablo Montoya (2007, 2008, 2013) A.J. Allmendinger (2012), Kyle Larson, Jamie McMurray (beide 2015) und Jeff Gordon (2017) haben sogar zahlreiche NASCAR-Piloten in jüngerer Zeit den Gesamtsieg geholt.

Das wird für Busch natürlich mit dem GTD-Auto nicht möglich sein. Trotzdem freut er sich auf die Gelegenheit: "Ein solch berühmtes Rennen fahren zu können, ist etwas, das ich immer gewollt habe. Die Partnerschaft mit Toyota ist wunderbar und vielleicht kann ich ja eine Daytona-Rolex zu meiner Sammlung hinzufügen."

Dazu wird er in der Klasse für GT3-Fahrzeuge hart kämpfen müssen. Denn viele hochkarätige Teams aus Europa nehmen den Klassiker im Januar ebenfalls wahr - zusätzlich zu den bereits hochkarätigen GTD-Stammteams. Das Rennen wird in der Regel erst in den letzten Minuten entschieden.

Teambesitzer Jimmy Vasser fügt hinzu: "Ein Kaliber wie Kyle Busch im Kader zu haben, ist für uns sensationell. Kyle hat gezeigt, dass er in vielen Formen des Motorsports zu Hause ist. Wir freuen uns, ihn in unserem Lexus RC F GT3 zu haben."

Die Teamkollegen von Busch stehen noch nicht fest. Stammfahrer waren in der IMSA SportsCar Championship 2019 in der #12 Townsend Bell und Frank Montecalvo und in der #14 Jack Hawksworth und Richard Helstand.

Mit Bildmaterial von LAT.