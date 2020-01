Ursprünglich war die Brasilianerin Bia Figueiredo als vierte Pilotin für die Crew des Lamborghini Huracan GT3 mit der Startnummer 19 vorgesehen gewesen, aber sie muss auf das Rennen in Florida verzichten, da sie ein freudiges Ereignis erwartet.

Das Team GRT Grasser setzt den Lamborghini unter dem Banner von GEAR Racing powered by GRT Grasser ein – mit Unterstützung der FIA und der Commission Women in Motorsport, die sich die Förderung von Frauen im Motorsport zum Ziel gesetzt hat. Das Auto erhält zudem eine spezielle, von Andy Blackmore entworfene "Pop Art"-Lackierung.

Neben Rahel Frey, die gemeinsam mit Tatiana Calderon, Katherine Legge und Christina Nielsen einmal mehr ein 100% weibliches Fahrerquartett bilden wird, nehme drei weitere Schweizer an den 24 Stunden von Daytona 2020 teil:

Marcel Fässler steuert gemeinsam mit Oliver Gavin und Tommy Milner einen der beiden neuen offiziellen C8.R von Corvette Racing.

Simon Trummer startet in einem ORECA LMP2 von PR1 Mathiasen Motorsport – zusammen mit Ben Keating und Gabriel Aubry. Rolf Ineichen hingegen geht gemeinsam mit seinen Teamkollegen Mirko Bortolotti und Daniel Morad mit einem Audi R8 LMS GT3 von WRT in der Kategorie GTD an den Start.

Die unter dem Namen Roar Before the Rolex 24 bekannten dreitägigen offiziellen Testfahrten werden vom 3. bis 5. Januar ausgetragen. Die 58. Ausgabe der 24 Stunden von Daytona findet am 25. und 26. Januar statt.