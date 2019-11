Australien-Revival? IndyCar in Gesprächen mit Sydney

In den 1990er- und 2000er-Jahren war die IndyCar-Serie regelmäßig im Surfers Paradise von Australien unterwegs. Im Jahr 2009 wurde das Event aber aus dem Kalender gestrichen. Die IndyCar-Serie will aber zurück nach "Down Under" und hat deshalb Gespräche mit Sydney aufgenommen.

Es gab auch Gespräche, das Rennen zurück an die Gold Coast zu bringen. Dabei gab es jedoch immer wieder Probleme, einen Termin für den Lauf zu finden. Die IndyCar-Bosse haben deshalb jetzt die Idee, das Rennen in den Sydney Motorsport Park zu bringen - als Double-Header mit der australischen Supercars-Serie.

Gegenüber 'Motorsport-Total.com' hat IndyCar-Präsident Jay Frye die Gespräche mit Sydney bestätigt. Jedoch dementiert er, dass bereits Details mit den lokalen Behörden besprochen wurden. "Die IndyCar-Series und Supercars würden ein großes Event bilden. Das in Sydney zu machen, wäre echt großartig."

Jedoch wäre es noch zu früh, um zu sagen, dass dieses Event auch stattfinden wird, erklärt der IndyCar-Präsident. Auch Supercars-Geschäftsführer Sean Seamer meldet sich zu Wort: "Die Gespräche laufen noch", sagt er. "Die Herausforderung ist, dass IndyCar hier den Saisonstart haben will. Deshalb schauen wir, was das für die Saison 2021 heißen wird. In der Saison 2020 wird es noch nichts."

Der Sydney Motorsport Park, auch bekannt unter dem Namen Eastern Creek, ist eine 3,9 Kilometer lange Strecke im Westen der Stadt. Die A1GP-Serie hat bereits drei Formel-Rennen auf dem Kurs bestritten. Damals fuhr Nico Hülkenberg die Rekordrunde für das Team Deutschland.

Mit Bildmaterial von LAT.