IndyCar-Auftakt 2020: Scott Dixon siegt beim Aeroscreen-Debüt

Auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth ist am Samstagabend eine neue IndyCar-Ära eingeläutet worden. Knapp neun Monate nach dem Finale der Saison 2019 ging nun das erste Rennen mit dem in diesem Jahr vorgeschriebenen Cockpitschutz Aeroscreen über die Bühne. Und eben dieses Aeroscreen-Renndebüt fand im veränderten IndyCar-Kalender 2020 gleich mal auf der zweitschnellsten Strecke (nach Indianapolis) statt.

Letzten Endes ging aber beim "Geisterrennen" in Fort Worth ohne Vor-Ort-Zuschauer nicht nur in Bezug auf den Aeroscreen, sondern auch in Bezug auf die Corona-Maßnahmen alles gut. Es handelte sich beim IndyCar-Auftakt wie auch bei den jüngsten NASCAR-Rennen um eine Eintagesveranstaltung. Die IndyCar-Piloten allerdings absolvierten in den Stunden vor dem Rennen sowohl ein Freies Training als auch ein Qualifying.

Und noch etwas war anders. Während das Vor-Ort-Personal bei NASCAR inklusive aller Fahrer nur an der Rennstrecke auf Fieber getestet wird, musste sich das IndyCar-Personal inklusive aller Fahrer bereits vor der Abreise in Indianapolis einem solchen Temperaturcheck unterziehen. Daran wird man bis auf Weiteres festhalten.

Wer Fiebersymptome zeigt, darf gar nicht erst zur Rennstrecke anreisen. An der Strecke gibt es dann eine zweite Messung der Körpertemperatur. Nur, wenn auch diese das gewünschte Ergebnis bringt, bekommt man Zutritt zum IndyCar-Fahrerlager.

Mit Aeroscreen knapp eine Sekunde langsamer als ohne

Abgesehen von den Corona-Sicherheitsmaßnahmen stand beim IndyCar-Auftakt 2020 das Debüt des Aeroscreen im Fokus. Die Rundenzeiten waren in Fort Worth mit dem Cockpitschutz rund eine Sekunde langsamer als der Streckenrekord (für die aktuelle Konfiguration mit 1,44 Meilen Länge aufgestellt von Charlie Kimball im Jahr 2017).

Im Rennen (200 Runden) war die Stintlänge auf 35 Runden unter Grün limitiert. Grund: Der Aeroscreen sorgt für eine erhöhte Belastung der Reifen. Einen anderen Reifentyp als im Vorjahr konnte Firestone aber nicht bereitstellen, weil es in Coronazeiten keine Testmöglichkeiten gab und gibt.

Zwar mussten im Rennen alle Piloten nach jeweils maximal 35 Runden unter Renntempo an die Box kommen. Spezielle "Reifen-Gelbphasen" wurden dafür aber nicht ausgerufen. Man stoppte regelmäßig unter Grün - sofern nicht ohnehin aufgrund eines Zwischenfalls Gelb geschaltet war.

Newgarden holt erste Aeroscreen-Pole - Dixon ersten Aeroscreen-Sieg

Im Qualifying hatte sich Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) die erste Pole-Position der Aeroscreen-Ära gesichert. Der amtierende IndyCar-Champion und Vorjahressieger in Fort Worth absolvierte das Einzelzeitfahren, das zwei Stunden vor dem Rennstart zu Ende ging, mit einem Zwei-Runden-Schnitt von 24,029 Sekunden (215,740 Meilen pro Stunde, was umgerechnet 347,126 km/h entspricht).

Der erste Rennsieg der Aeroscreen-Ära ging nach den 200 Rennrunden schließlich an den von P2 gestarteten Scott Dixon (Ganassi-Honda). Er gewann das Genesys 300, das über weite Strecke von Single-File-Racing, also dem Fahren in nur einer Spur, gekennzeichnet war. Grund dafür: Der für die NASCAR-Rennen auf der Außenbahn aufgebrachte Traction-Compound-Belag ist für die IndyCars ziemlich heikel.

Rosenqvist wirft möglichen Ganassi-Doppelerfolg weg

Mit Dixons Sieg wurde nicht nur das erste Rennen der Aeroscreen-Ära, sondern gleichzeitig auch das erste Rennen, seit Roger Penske die IndyCar-Serie übernommen hat, von einem Ganassi-Piloten gewonnen. Es hätte aber sogar ein Ganassi-Doppelerfolg werden können.

Denn Felix Rosenqvist fuhr lange an zweiter Stelle hinter Dixon. Doch unmittelbar nach dem letzten Boxenstopp übertrieb es der Schwede. Mit kalten Reifen wollte er auf der heiklen Außenbahn James Hinchcliffe (Andretti-Honda) überrunden. Das ging schief. Mit seinem schwarzen Ganassi-Honda krachte Rosenqvist rückwärts in die Mauer.

Beim letzten Restart ließ Dixon nichts mehr anbrennen. Zwar schmiss Charlie Kimball (Foyt-Chevrolet) sein Auto in der letzten Runde an elfter Stelle liegend noch in die Mauer. Dixon war zu diesem Zeitpunkt aber schon im Ziel.

Bestenliste: Dixon nur noch fünf Siege hinter P2

Der fünfmalige IndyCar-Champion gewann nach 157 von 200 möglichen Führungsrunden souverän vor Simon Pagenaud (Penske-Chevrolet; 2.) und dessen von der Pole-Position gestartetem Teamkollegen Josef Newgarden (3.). Den vierten Platz belegte Zach Veach (Andretti-Honda), gefolgt von Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) auf P5.

Dixon, für den es der 47. Sieg seiner IndyCar-Karriere ist, hatte die Führung direkt beim ersten Green-Flag-Stop um Runde 35 übernommen. Beim zweiten Boxenstopp holte sich Newgarden dank flinker Arbeit seiner Penske-Crew die Spitzenposition zurück. Doch Dixon schlug kurz nach dem Restart zurück, überholte Newgarden auf der heiklen Außenbahn und ward anschließend nicht mehr gesehen.

Die Bestenliste der IndyCar-Rennsieger (Top 25 plus alle Aktiven):

Fotostrecke Liste 1. A.J. Foyt: 67 Siege 1 / 35 Foto: : Barry Cantrell / Motorsport Images erster Sieg: DuQuoin 1960 - letzter Sieg: Pocono 1981 2. Mario Andretti: 52 Siege 2 / 35 Foto: : Geoffrey M. Miller / Motorsport Images erster Sieg: Indianapolis Raceway Park 1965 - letzter Sieg: Phoenix 1993 3. Scott Dixon (aktiv): 47 Siege 3 / 35 Foto: : Gregg Feistman / Motorsport Images erster Sieg: Nazareth 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2020 4. Michael Andretti: 42 Siege 4 / 35 Foto: : Bob Heathcote erster Sieg: Long Beach 1986 - letzter Sieg: Long Beach 2002 5. Al Unser: 39 Siege 5 / 35 Foto: : Kenneth Plotkin erster Sieg: Pikes Peak 1965 - letzter Sieg: Indianapolis 1987 6. Sebastien Bourdais (aktiv): 37 Siege 6 / 35 Foto: : Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Brands Hatch 2003 - letzter Sieg: St. Petersburg 2018 7. Will Power (aktiv): 37 Siege 7 / 35 Foto: : Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Las Vegas 2007 - letzter Sieg: Portland 2019 8. Bobby Unser: 35 Siege 8 / 35 Foto: : Eric Gilbert erster Sieg: Pikes Peak 1966 - letzter Sieg: Indianapolis 1981 9. Al Unser Jr.: 34 Siege 9 / 35 Foto: : Jim Redman erster Sieg: Portland 1984 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 10. Paul Tracy: 31 Siege 10 / 35 Foto: : LAT Images erster Sieg: Long Beach 1993 - letzter Sieg: Cleveland 2007 11. Dario Franchitti: 31 Siege 11 / 35 Foto: : Geoffrey M. Miller / Motorsport Images erster Sieg: Elkhart Lake 1998 - letzter Sieg: Indianapolis 2012 12. Helio Castroneves (aktiv): 30 Siege 12 / 35 Foto: : Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Detroit 2000 - letzter Sieg: Newton 2017 13. Rick Mears: 29 Siege 13 / 35 Foto: : Michael C. Johnson erster Sieg: Milwaukee 1978 - letzter Sieg: Brooklyn 1991 14. Johnny Rutherford: 27 Siege 14 / 35 Foto: : IndyCar erster Sieg: Atlanta 1965 - letzter Sieg: Brooklyn 1986 15. Gordon Johncock: 25 Siege 15 / 35 Foto: : Dana Garrett - IRL erster Sieg: Milwaukee 1965 - letzter Sieg: Atlanta 1983 16. Rodger Ward: 24 Siege 16 / 35 Foto: : IMS LLC erster Sieg: Milwaukee 1957 - letzter Sieg: Trenton 1966 17. Bobby Rahal: 24 Siege 17 / 35 Foto: : Michael C. Johnson erster Sieg: Cleveland 1982 - letzter Sieg: Nazareth 1992 18. Emerson Fittipaldi: 22 Siege 18 / 35 Foto: : Anne Proffit erster Sieg: Brooklyn 1985 - letzter Sieg: Nazareth 1995 19. Sam Hornish Jr.: 19 Siege 19 / 35 Foto: : Eric Gilbert erster Sieg: Phoenix 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2007 20. Ryan Hunter-Reay (aktiv): 18 Siege 20 / 35 Foto: : Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: Surfers Paradise 2003 - letzter Sieg: Sonoma 2018 21. Danny Sullivan: 17 Siege 21 / 35 Foto: : Jean-Philippe Legrand erster Sieg: Cleveland 1984 - letzter Sieg: Detroit 1993 22. Tony Kanaan (aktiv): 17 Siege 22 / 35 Foto: : Chris Jones erster Sieg: Brooklyn 1999 - letzter Sieg: Fontana 2014 23. Dan Wheldon: 16 Siege 23 / 35 Foto: : indyracing.com photo by Ron McQueeney erster Sieg: Motegi 2004 - letzter Sieg: Indianapolis 2011 24. Alex Zanardi: 15 Siege 24 / 35 Foto: : James Gasperotti / Motorsport Images erster Sieg: Portland 1996 - letzter Sieg: Surfers Paradise 1998 25. Juan Pablo Montoya: 15 Siege 25 / 35 Foto: : Mark Sutton / Motorsport Images erster Sieg: Long Beach 1999 - letzter Sieg: St. Petersburg 2016 Simon Pagenaud (aktiv): 14 Siege 26 / 35 Foto: : Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: Detroit 2013 - letzter Sieg: Toronto 2019 Josef Newgarden (aktiv): 14 Siege 27 / 35 Foto: : Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Birmingham 2015 - letzter Sieg: Newton 2019 Alexander Rossi (aktiv): 7 Siege 28 / 35 Foto: : Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: Indianapolis 2016 - letzter Sieg: Elkhart Lake 2019 Graham Rahal (aktiv): 6 Siege 29 / 35 Foto: : Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: St. Petersburg 2008 - letzter Sieg: Detroit 2017 James Hinchcliffe (aktiv): 6 Siege 30 / 35 Foto: : Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: St. Petersburg 2013 - letzter Sieg: Newton 2018 Takuma Sato (aktiv): 5 Siege 31 / 35 Foto: : Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Long Beach 2013 - letzter Sieg: St. Louis 2019 Ed Carpenter (aktiv): 3 Siege 32 / 35 Foto: : Chris Jones erster Sieg: Sparta 2011 - letzter Sieg: Fort Worth 2014 Marco Andretti (aktiv): 2 Siege 33 / 35 Foto: : IndyCar Series erster Sieg: Sonoma 2006 - letzter Sieg: Newton 2011 Colton Herta (aktiv): 2 Siege 34 / 35 Foto: : Jake Galstad / Motorsport Images erster Sieg: Austin 2019 - letzter Sieg: Laguna Seca 2019 Charlie Kimball (aktiv): 1 Sieg 35 / 35 Foto: : Art Fleischmann erster Sieg: Mid-Ohio 2013

Mitfavorit Will Power (Penske-Chevrolet) verlor beim zweiten Boxenstopp viel Zeit, weil er losgeschickt wurde, bevor das rechte Hinterrad überhaupt am Auto war. Das gleiche Problem hatte wenig später auch Santino Ferrucci (Coyne-Honda). Für Power reichte es am Ende nur zu P13 mit einer Runde Rückstand. Ferrucci kehrte gar nicht mehr ins Rennen zurück, weil beim Beschleunigen mit drei Rädern eine Antriebswelle brach.

Sato fehlt nach Quali-Crash - Zwei Rookies crashen im Rennen

Takuma Sato (Rahal-Honda) hatte im Qualifying einen heftigen Crash. Weil das Auto nicht rechtzeitig repariert werden konnte und auch kein Ersatzauto vor Ort war, musste der beim Crash unverletzt gebliebene Japaner sogar ganz auf die Teilnahme am Rennen verzichten.

Rinus VeeKay - mit 19 Jahren der jüngste Fahrer im Feld und neben Oliver Askew (McLaren) und Alex Palou (Coyne) einer von drei Rookies - hatte mit seinem #21 Carpenter-Chevrolet schon im Freien Training einen Crash. Am Qualifying konnte der Niederländer (der eigentlich Rinus van Kalmthout heißt) nicht teilnehmen, weil das Auto nicht rechtzeitig repariert werden konnte.

Das Rennen konnte VeeKay im Gegensatz zu Sato zwar antreten. Doch in Runde 38 war er der erste, der in ernsthafte Schwierigkeiten geriet. Es war zunächst "nur" ein Dreher in Turn 2. Doch Alex Palou, der gerade aus der Box kam, konnte nicht ausweichen. Die beiden kollidierten und somit waren in den ersten Crash des Rennens gleich zwei Rookies verwickelt.

Der bestplatzierte Rookie im Endergebnis ist somit zwangsläufig Oliver Askew. Der McLaren-Pilot beendete sein Debüt direkt in den Top 10. Er wurde Neunter hinter Conor Daly (Carlin-Chevrolet; 6.), Colton Herta (Andretti-Honda; 7.) und Ryan Hunter-Reay (Andretti-Honda; 8.).

Kanaan beginnt kurze Abschiedstour mit Top-10-Ergebnis

Das genaue Gegenteil von einem Rookie ist Tony Kanaan. Der Routinier fährt in diesem Jahr nur noch eine Teilzeitsaison in Form der fünf Ovalrennen. Am Samstag trat er mit einem ganz besonderen Autodesign an.

Tony Kanaan: Mit altem Sponsor 7-Eleven und mit P10 in die Abschiedstour gestartet Foto: IndyCar Series

Der Foyt-Chevrolet mit der Startnummer 14 von Kanaan wurde von 7-Eleven gesponsert - jenem Sponsor, mit dem der Brasilianer 14 seiner 17 IndyCar-Siege eingefahren und mit Andretti Green Racing anno 2004 den Titel in der damaligen Indy Racing League (IRL) errungen hatte.

Beim ersten Rennen seiner IndyCar-Abschiedstour kam Kanaan vom zehnten Startplatz losgefahren letztlich auch auf dem zehnten Platz ins Ziel. Übrigens: Weil das zweite Saisonrennen nicht auf einem Oval stattfindet und Kanaan dort somit nicht antreten wird, geht seine Rekordserie von aufeinanderfolgenden IndyCar-Starts nun mit sage und schreibe 318 zu Ende. Kein anderer Fahrer der IndyCar-Geschichte ist ohne Unterbrechung bei so vielen Rennen angetreten.

Nächstes Rennen im verkürzten Kalender erst in vier Wochen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie umfasst der neugestaltete IndyCar-Kalender 2020 nur noch 14 statt der ursprünglich geplanten 17 Rennen. Das zweite Saisonrennen steigt nach aktuellem Stand der Dinge am 4. Juli in Form des Grand Prix von Indianapolis. Dieses Rennen findet als Double-Header mit dem Brickyard 400 der NASCAR statt und es ist das erste von in diesem Jahr zwei Rundkurs-Rennen in Indianapolis.

Abgesehen davon sind auch auf den Rennstrecken Road America, Iowa Speedway und Laguna Seca Raceway jeweils zwei Rennen geplant. Dass die Saison trotzdem drei Rennen weniger umfasst als eigentlich vorgesehen war, liegt daran, dass sieben Rennen komplett gestrichen wurden: Birmingham, Long Beach, Austin, Detroit (zwei Rennen), Richmond und Toronto.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.