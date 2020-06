IndyCar-News Juni 2020: Indy-Lights-Serie setzt Saison 2020 aus

Indy Lights setzt Saison 2020 aus (1. Juni)

Die Indy-Lights-Serie als offizielle Aufstiegsklasse in die IndyCar-Serie wird in diesem Jahr keine Rennen austragen. Grund dafür, dass die ohnehin mit geringer Teilnehmerzahl zu kämpfende Rennserie in diesem Jahr aussetzt, ist die Coronakrise. Am Montag wurde offiziell bestätigt, dass es erst 2021 wieder eine Indy-Lights-Saison geben soll.

Als Vorbereitung auf die IndyCar-Serie hat sich die Indy-Lights-Serie über Jahrzehnte bewährt. In Reihen der aktuellen IndyCar-Stammfahrer sind Scott Dixon (2000), Josef Newgarden (2011), Patricio O'Ward (2018) und Oliver Askew (2019) ehemalige Indy-Lights-Champions. Gleiches gilt für eine Reihe von (inzwischen) IndyCar-Teilzeitstartern: Tony Kanaan (1997), Oriol Servia (1999), J.R. Hildebrand (2009), Sage Karam (2013), Spencer Pigot (2015), Kyle Kaiser (2017).

Nach dem Rückzug von Spitzenteams wie Schmidt/Peterson oder Carlin war die Anzahl der Fahrer bei Indy-Lights-Rennen in jüngster Vergangenheit selten zweistellig gewesen.

