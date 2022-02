IndyCar-Test Sebring: Colton Herta am ersten Tag an der Spitze

Auf der Kurzanbindung des Sebring International Raceway haben die IndyCar-Teams in dieser Woche die erste und letzte Gelegenheit zu gemeinsamen Testfahrten vor dem Auftakt in die Saison 2022. Für den Zweitagestest am Montag und Dienstag sind alle Teams gemeldet, wobei nur die Rookies an beiden Tagen fahren.

Am ersten Testtag waren es insgesamt 17 Piloten, die auf dem traditionell für IndyCar-Tests genutzten kurzen Sebring-Layout zahlreiche Runden drehten. Die Tagesbestzeit markierte Colton Herta (Andretti-Honda) mit 51,851 Sekunden. Damit führte der Youngster im Team von Michael Andretti das 17-köpfige Feld an, allerdings denkbar knapp vor einem anderen Youngster.

Denn David Malukas, Vizechampion der Indy-Lights-Saison 2021 und einer der Rookies für die IndyCar-Saison 2022, war mit seinem Coyne-Honda nur 0,007 Sekunden langsamer als Herta. Auf dem dritten Rang sorgte Andretti-Neuzugang Romain Grosjean für drei Honda-Fahrer in den Top 3. Die Top 5 wurden komplettiert von zwei Ex-Champions in Diensten des Chevrolet-befeuerten Penske-Teams: Josef Newgarden und Will Power.

FOTOS: IndyCar-Test in Sebring

In der zweiten Hälfte der Top 10 klassierten sich am ersten von zwei Testtagen Graham Rahal (Rahal-Honda), Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet), Alexander Rossi (Andretti-Honda), Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) und Indy-Lights-Champion Kyle Kirkwood (Foyt-Chevrolet), der genau wie Malukas einer der Rookies im IndyCar-Fahrerfeld 2022 ist.

Ebenfalls Rookie, aber nicht für die volle IndyCar-Saison 2022 eingeschrieben ist Tatiana Calderon. Die Kolumbianerin fährt im Foyt-Chevrolet mit der Startnummer 11 alle Rennen auf Rundstrecken und Stadtkursen. Wer die Ovalrennen in diesem Auto fährt, ist noch nicht bestätigt. Als Favorit gilt mittlerweile J.R. Hildebrand.

Was Calderon betrifft, so hatte sie an ihrem ersten IndyCar-Tag, bei dem es sich nicht um einen Privattest handelte, weniger als 0,7 Sekunden Rückstand auf die Spitze. In Reihen der 17 Piloten klassierte sie sich auf P16.

Ganassi gibt Kevin Magnussen eine Chance

Mit dabei war am Montag auch einer, der kurzerhand nachgemeldet wurde: Kevin Magnussen fuhr den Ganassi-Honda mit der Startnummer 10 anstelle von Titelverteidiger Alex Palou. Während Palou erst am Dienstag fährt, bekam Magnussen am Montag die Chance, sich für mögliche IndyCar-Einsätze in der Zukunft zu empfehlen.

Kevin Magnussen durfte einen Tag lang den Ganassi-Honda von Alex Palou fahren Foto: Motorsport Images

Mit 143 Runden drehte Magnussen am Montag mehr als jeder andere. In der Zeitenliste schloss der Däne mit knapp einer Sekunde Rückstand als Letzter ab. Ein IndyCar-Rennen hat Magnussen bereits bestritten: Elkhart Lake 2021 für McLaren SP als Ersatz für Felix Rosenqvist.

Bei Ganassi gehört Magnussen seit dem vergangenen Jahr zum Sportwagenprogramm in der IMSA-Serie, fährt dort 2022 allerdings nicht mehr die komplette Saison, sondern nur die Langstreckenrennen. Sein Hauptaufgabengebiet in diesem Jahr ist die Langstrecken-WM (WEC) mit Peugeot, allerdings ebenfalls nicht die komplette Saison.

Testabschluss am Dienstag

Nicht im Einsatz waren beim IndyCar-Test am Montag abgesehen von Titelverteidiger Alex Palou auch dessen Ganassi-Teamkollegen Scott Dixon, Marcus Ericsson und Jimmie Johnson. Ebenfalls frei hatten Takuma Sato (Coyne-Honda), Dalton Kellett (Foyt-Chevrolet) sowie Conor Daly und Rinus VeeKay (beide Carpenter-Chevrolet) und auch Helio Castroneves und Simon Pagenaud (beide Shank-Honda).

Die zehn genannten Piloten testen am Dienstag zusammen mit Malukas, Kirkwood, Calderon und Callum Ilott (Juncos-Chevrolet), die als Rookies an beiden Tagen fahren.

Der IndyCar-Saisonauftakt 2022 ist für das letzte Februar-Wochenende (25. bis 27. Februar) in St. Petersburg (Florida) angesetzt (IndyCar-Kalender 2022).

Ergebnis IndyCar-Test in Sebring (Montag)

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Colton Herta Andretti Honda 51,851 Sek. 2 David Malukas Coyne Honda +0,007 3 Romain Grosjean Andretti Honda +0,170 4 Josef Newgarden Penske Chevrolet +0,208 5 Will Power Penske Chevrolet +0,360 6 Graham Rahal Rahal Honda +0,404 7 Felix Rosenqvist McLaren Chevrolet +0,430 8 Alexander Rossi Andretti Honda +0,446 9 Scott McLaughlin Penske Chevrolet +0,478 10 Jack Harvey Rahal Honda +0,511 11 Christian Lundgaard Rahal Honda +0,522 12 Kyle Kirkwood Foyt Chevrolet +0,538 13 Devlin DeFrancesco Andretti Honda +0,556 14 Patricio O'Ward McLaren Chevrolet +0,573 15 Callum Ilott Juncos Chevrolet +0,630 16 Tatiana Calderon Foyt Chevrolet +0,689 17 Kevin Magnussen Ganassi Honda +0,988

Mit Bildmaterial von IndyCar Media.