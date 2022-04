Newgardens erster Long-Beach-Sieg: "Habe mir den Hintern aufgerissen"

Josef Newgarden hat bei seinem zehnten IndyCar-Rennen auf dem Straßenkurs von Long Beach den Fluch gebrochen und seinen ersten Sieg in Kalifornien gefeiert. Der Penske-Pilot strich seinen zweiten Triumph in Folge ein und übernahm damit die Gesamtführung in der Meisterschaft. Für Newgarden war es aber alles andere als ein einfacher Weg in die Victory-Lane.

Das Rennen war von den Boxenstopp-Strategien geprägt. Colton Herta, der später in die Wand krachte, hatte zu Beginn des Rennens die Oberhand. Nach dem ersten von zwei Stopps setzte sich der aktuelle IndyCar-Champion Alex Palou an die Spitze. Nach dem entscheidenden Service an der Box war es dann Newgarden, der sich auf Platz eins setzte und den Sieg holte.

"Das war heute ein echter Kampf", so Newgarden nach dem Rennen. "Es war nicht einfach, dieses Rennen zu gewinnen." Herta, Palou und auch Romain Grosjean hatten im Laufe der 85 Runden die Chance, das Rennen für sich zu entscheiden, aber letztlich haben Newgardens Strategie und seine starken Verteidigungsmanöver den Unterschied ausgemacht.

Newgarden gab in der Schlussphase alles

"Ich habe mir gegen Grosjean den Hintern aufgerissen, der am Ende auf den gebrauchten roten Reifen unterwegs war", fasst Newgarden die letzten Runden des IndyCar-Rennens zusammen, das wegen eines Unfalls von Takuma Sato unter gelb zu Ende ging. "Ich habe gehofft, dass er gegen Ende nicht mehr so viel Power hat, und versucht, ihn hinter mir zu halten, was beim Neustart aber nicht einfach war."

Newgarden hatte alle Hände voll zu tun, Grosjean hinter sich zu halten Foto: Motorsport Images

Laut Newgarden hat Penske eine "gute Strategie gehabt" und im Laufe des Rennens effizient "Sprit gespart". Das seien, so der US-Amerikaner, die Schlüssel zum Erfolg gewesen. "Heute musste alles passen, auch die Boxenstopps, was wir gesehen haben, als ich an Alex vorbeikam. Ich bin so stolz auf das Penske-Team. Elf Jahre lang habe ich versucht, hierein Rennen zu gewinnen, jetzt habe ich es geschafft."

Palou: "Ich konnte nicht mehr ausrichten"

Palou führte das Rennen nach einem starken Boxenstopp und dem klassischen Undercut im zweiten Stint an. "Wir waren sehr aggressiv, was die Strategie anging, da wir Newgarden und Colton beim ersten Stopp schlagen wollten", erklärt der aktuelle IndyCar-Champion. "Die Strategie und der Stopp waren klasse, weshalb wir Platz eins übernahmen."

Alex Palou gab alles, wurde letztlich aber nur Dritter Foto: Motorsport Images

Jedoch habe Palou an der Spitze sofort gemerkt, dass er im Vergleich zu Newgarden nicht die Pace hatte, um sich auf Platz eins zu halten. "Wir mussten dann noch zwei Runden früher an die Box, weshalb wir nicht genügend Sprit an Bord hatten und er uns geknackt hat. Er hat das heute wirklich gewonnen." Palou landete letztlich auf Platz drei, weil er in der Schlussphase noch von Grosjean auf roten Reifen überholt wurde.

"Da konnte ich nicht viel machen gegen Romain. Ich kam schlecht aus der Haarnadel heraus und er war das ganze Rennen über sehr stark", so der Spanier, der das "harte, aber saubere Racing" in Long Beach lobt. "Wir hatten zu wenig Tempo im Ausgang der Haarnadel, was es schwierig gemacht hat, zu verteidigen und attackieren."

Palou von Boxenstopp-Strategie etwas überrascht

Palou weiß, was in der IndyCar-Serie klappt und was nicht. Normalerweise, so der Spanier, sei der Undercut kein gutes Mittel, um ein Rennen zu gewinnen. "Wenn es keinen Verkehr oder eine Gelbphase gibt, klappt das normalerweise nicht, da man seine Reifen erst aufwärmen muss und erst dann auf Tempo kommt. Gerade damit haben wir heute unsere Probleme gehabt."

Als Palou die Anweisung bekommen hat, früher als die Konkurrenten an der Spitze zum Service zu kommen, habe er sie "einfach ausgeführt". Der Taktikkniff hat in Long Beach funktioniert: Palou kam vor Newgarden und Herta zurück auf die Strecke und lag damit zumindest im zweiten Stint auf Platz eins. Da er dann aber zwei Runden früher als geplant zum zweiten Stopp kommen musste, hatte er letztlich gegen Newgarden und Grosjean keine Chance.

Newgarden hat sich mit seinem zweiten Sieg an die Spitze der Gesamtwertung gesetzt. Auftaktsieger Scott McLaughlin, der in Long Beach auf Platz 14 ins Ziel kam, liegt vor Palou und Will Power auf Platz zwei. Scott Dixon rundet vor Grosjean die Top 5 ab. Der vierte Saisonlauf findet am 1. Mai auf dem Barber Motorsports Park in Birmingham statt. Es ist das erste Rennen der Saison auf einem klassischen Rundstrecke.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.