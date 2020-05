Offiziell: IndyCar-Saison 2020 beginnt Anfang Juni ohne Zuschauer

Die IndyCar-Serie hat für ihren mehrfach verschobenen Auftakt der Saison 2020 nun offenbar den Termin gefunden, den man halten kann. Am Samstag, den 6. Juni, soll das erste Rennjahr mit dem neuen Cockpitschutz Aeroscreen auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth beginnen.

Das nun als Genesys 300 betitelte Rennen in Fort Worth wird aufgrund der weiterhin anhaltenden Coronavirus-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit als sogenanntes "Geisterrennen" stattfinden. Dies wurde am Donnerstag bekanntgegeben.

"Wir sind gespannt und bereit, die IndyCar-Saison auf dem Texas Motor Speedway zu eröffnen", so IndyCar-Präsident Jay Frye und weiter: "Mit [Streckenchef] Eddie Gossage, dem gesamten Team des Texas Motor Speedway und den Gesundheitsbehörden haben wir eng zusammengearbeitet, um einen Plan zu erstellen, der eine sichere Austragung für unsere Teilnehmer erlaubt. Gleichzeitig freuen wir uns für unsere Fahrer, Teams und Zuschauer rund um die Welt auf die aufregende Rückkehr auf die Rennstrecke."

Als Vorsichtsmaßnahme gegen COVID-19 handelt es sich beim IndyCar-Saisonauftakt um eine Eintagesveranstaltung. Training, Qualifying und Rennen finden allesamt am Samstag statt. So werden Übernachtungen weitestgehend vermieden. Die Renndistanz auf dem texanischen 1,5-Meilen-Oval wird von ursprünglich geplanten 248 Runden auf 200 Runden reduziert.

Der Start ist für Samstagabend 19:45 Uhr Ortszeit vorgesehen. In MESZ umgerechnet bedeutet dies eine Startzeit von 2:45 Uhr in der Nacht von Samstag (6. Juni) auf Sonntag (7. Juni). Was den weiteren Verlauf der IndyCar-Saison betrifft, will man am angepassten Kalender, der Anfang April vorgestellt wurde, festhalten.

Somit geht die IndyCar-Saison 2020 drei Wochen später los als die seit Mitte März unterbrochene NASCAR Cup-Saison 2020 fortgesetzt wird. Diese nämlich geht am 17. Mai auf dem Darlington Raceway in Form eines neu in den Kalender aufgenommenen 400-Meilen-Rennens weiter. Auch dieses Rennen ist genau wie die drei folgenden Rennen der höchsten NASCAR-Liga eine Eintagesveranstaltung.

Mit Bildmaterial von LAT.