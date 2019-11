Penske kauft IndyCar-Serie und Indianapolis Motor Speedway

Die IndyCar-Serie und der Indianapolis Motor Speedway haben einen neuen Besitzer. Wie am Montag bekanntgegeben wurde, haben die bisherigen Inhaber Hulman & Company die Rennserie und die Rennstrecke an das Unternehmen Penske Entertainment Corp. verkauft.

Pikant daran: Dabei handelt es sich um eine Firma des Mutterkonzerns Penske Corporation, zu dem auch das gleichnamige Rennteam gehört. Penske wird damit in Zukunft gewissermaßen in der eigenen Rennserie fahren.

In einer kurzen Stellungnahme hieß es am Montagmittag: "Der Vorstand von Hulman & Company gibt den Verkauf des Unternehmens und bestimmter Tochtergesellschaften, einschließlich des Indianapolis Motor Speedway, der IndyCar-Series und Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions), an Penske Entertainment Corp., eine Tochtergesellschaft der Penske Corporation, bekannt."

Einzelheiten zum Verkauf wollen Roger Penske sowie Tony George und Mark Miles von Hulman & Company am Montagabend (MEZ) auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Damit endet eine Ära im US-Motorsport. Der Indianapolis Motor Speedway war seit 1945 im Besitz der Firma Hulman.

Mit Bildmaterial von LAT.