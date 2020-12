Top 10: Fahrer-Ranking der IndyCar-Saison 2020

Der Champion von 2012 kam mit wiedergefundener Grundschnelligkeit aus der Winterpause zurück. Leider traf dies mit einer monatelangen Formkrise von Andretti Autosport zusammen. Schlechte Boxenstopps in entscheidenden Momenten, wie etwa beim Indy 500, gab es zuhauf. "RHR" kann noch gewinnen.

Hätte er nicht das Indy 500 gewonnen, würde "Taku" nicht in unserem Ranking auftauchen. Auf Rund- und Stadtkursen sah er gegen Teamkollege Graham Rahal kein Land, denn er war weniger konstant und schlicht langsamer. Doch beim wichtigsten Event des Jahres war er im Training, Qualifying und Rennen perfekt.

Nach einem schrecklichen Auftakt mit zwei Crashs in Fort Worth fand VeeKay in der familiären Umgebung des Teams von Ed Carpenter sein Selbstvertrauen wieder. Auf den Rund- und Stadtkursen war der Rookie des Jahres schneller als Teamkollege Conor Daly. Auf den Ovalen war er mutig und unerschrocken.

Rossis größtes Problem war, dass Andretti Autosport für zwei Drittel der Saison nicht auf Tempo kam. Unter diesen Umständen sind fünf Podestplätze bemerkenswert. Doch der Crash in Führung liegend beim Finale in St. Petersburg wird ihn noch eine Weile beschäftigen.

Ob Rahal das väterliche Team technisch in die richtige Richtung steuern kann, darf weiter angezweifelt werden. Aber er macht ebenso wenig Fehler wie die Besten, ist weiterhin sehr konstant und kann zulegen, wann immer er gefordert ist.

Vielleicht die Entdeckung der Saison. Nicht, weil er schnell ist (das wussten ohnehin alle), sondern weil er so wenige Fehler gemacht hat, obwohl es dafür reichlich Gelegenheiten gab. Ein kommender Champion, der das Potenzial von McLaren SP aufgedeckt hat.

#4: Will Power (Tabelle: P5)

7 / 10

Foto: : Barry Cantrell / Motorsport Images

Erschreckend viel Pech bei Boxenstopps und dem Timing von Gelbphasen brachten ihn wiederholt um Siege und Podestplätze. Fahrfehler kosteten zwei weitere Top-3-Plätze. Vom Speed her bleibt Power der Beste (fünf Poles in diesem Jahr) und ist auch in den Rennen oft unerreichbar, während andere "normal" fahren.