Top 10: Fahrer-Ranking der IndyCar-Saison 2022

#10: Alexander Rossi (Tabelle: P9)

Rossis letzte Andretti-Saison vor dem Wechsel zu McLaren SP lief erst so wie die vorherige: Pleiten, Pech, Pannen. Als der Wechsel verkündet wurde, lief es besser: P5 beim Indy 500, P2 in Detroit, Pole und P3 in Elkhart Lake. Später kam ein Sieg (Indianapolis-GP 2). Bei McLaren sollten mehr gelingen.

Foto: : Gavin Baker / Motorsport Images