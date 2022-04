Trotz gebrochener Hand: Jimmie Johnson startet in Long Beach

Die Zweifel am Start des siebenmaligen NASCAR-Champions Jimmie Johnson beim IndyCar-Rennen in Long Beach sind verpufft: Obwohl sich der Ganassi-Pilot im Freien Training am Freitag in einem Crash die Hand gebrochen hat, wird er am Sonntag ins Rennen starten. Im Qualifying fuhr er auf Platz 25 von insgesamt 26 Startern.

Was war passiert? Am Freitag krachte Johnson im Training in Kurve 6 mit hoher Geschwindigkeit in den Reifenstapel. Dabei nahm er die Hand nicht schnell genug vom Lenkrad weg und zog sich so eine Fraktur zu. Obwohl er einen Bruch erlitten hat, bekam er von IndyCar grünes Licht, das Rennen auf dem traditionellen Stadtkurs in Kalifornien aufzunehmen.

"Ich habe eine Fraktur in meiner Hand. Wir haben eine schöne Karbonschiene gebaut, um den verletzten Bereich zu stützen", sagt Johnson in einer Videobotschaft. "IndyCar hat mir erlaubt, am Training teilzunehmen. Ich fühle mich jetzt sehr gut, und ich bin bereit, es zu versuchen." Sowohl im Training als auch im Qualifying hatte der 46-Jährige keine Probleme damit, sein Auto zu steuern.

Johnson fuhr im Qualifying insgesamt sechs Runden und umrundete den Kurs in 1:09.028 Minuten. Vorjahressieger Colton Herta schnappte sich die Poleposition und stellte mit seiner Rundenzeit einen neuen Streckenrekord auf. Josef Newgarden wurde mit 0,446 Sekunden Rückstand Zweiter, während Romain Grosjean das Auto in die Streckenbegrenzung setzte. Ihm wurden seine Zeiten als Verursacher der Rotphase im Top-6-Shootout gestrichen.

Das IndyCar-Rennen auf dem ehemaligen Formel-1-Kurs auf den Straßen von Long Beach, der zuletzt im Jahr 2000 umkonfiguriert wurde, findet am Sonntag, den 10. April, um 21 Uhr statt. Insgesamt sind 26 Fahrer für den Lauf gemeldet. Scott McLaughlin führt nach seinem Sieg beim Auftakt in St. Petersburg und einem zweiten Platz auf dem Oval in Forth Worth, Texas, die Gesamtwertung an.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.