Weltweites Netzwerk: Holt Penske dritten Hersteller zu den IndyCars?

Ein Unternehmen von Roger Penske hat die IndyCar-Serie und den Indianapolis Motor Speedway gekauft. Diese Transaktion hat die Motorsportwelt erbeben lassen und jetzt ruhen alle Hoffnungen auf "The Captain". Laut Hulman-Präsident Mark Miles sind die Chancen auf einen dritten Hersteller durch den IndyCar-Kauf von Penske drastisch gestiegen.

Grund dafür sieht Miles in den Kontakten, die Penske in die ganze Welt hat. Der Unternehmer ist sicher einer der am besten vernetzten Protagonisten in der Motorsport-Welt und genau diese Verbindungen könnten Gold wert sein, wenn es darum geht, neue Partner zu finden und neue Hersteller in die Serie zu locken.

Miles erklärt: "Wir mussten damals hart arbeiten, damit die richtige Person am anderen Ende den Hörer abnimmt. Er wird sicher viele Abkürzungen kennen und direkte Kontakte haben, die sehr wichtig sein werden. Einen dritten Hersteller in die Serie zu locken, genieß höchste Priorität." Bisher versorgen Chevrolet und Honda die Teams mit Motoren.

Mit Bildmaterial von LAT.