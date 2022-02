Infos Race of Champions 2022: TV-Zeiten, Livestream, Fahrer, Autos

Nach drei Jahren Pausen kehrt das Race of Champions an diesem Wochenende zurück! Das RoC wartet nicht nur mit Stars aus Formel 1, DTM, WRC, IndyCar und Le Mans auf, sondern auch mit mehreren Premieren. 'Motorsport.com' liefert alle Informationen.

Zeitplan für das Race of Champions 2022

Samstag, 5. Februar:

10:00 Uhr: Öffnung der Tore

11:00 Uhr: Beginn des Rahmenprogramms

11:45 Uhr: Fahrer-Präsentation

12:00 Uhr: Beginn des Nations-Cups

15:00 Uhr: Ende des Nations-Cups

Sonntag, 6. Februar:

10:00 Uhr: Öffnung der Tore

11:00 Uhr: Beginn des Rahmenprogramms

11:45 Uhr: Fahrer-Präsentation

12:00 Uhr: Beginn des Race of Champions

15:00 Uhr: Ende des Race of Champions

Das RoC 2022 im TV und Livestream

Für die diesjährige Ausgabe des Race of Champions hat sich Pay-TV-Sender Sky die Exklusiv-Rechte gesichert. Am Samstag und am Sonntag wird das Event auf dem Motorsportsender "Sky Sport F1" zu verfolgen sein. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Event über die Angebote Sky Go (für Kunden) und Sky Ticket live zu streamen.

Sebastian Vettel und Mick Schumacher fahren für Deutschland beim RoC Foto: Motorsport Images

Für die Motorsport-Fans in der DACH-Region gibt es aber auch eine gute Nachricht: Zumindest den Nations-Cup am Samstag zeigt Sky im kostenlosen Livestream. Die Übertragungen starten an beiden Tagen um 12:00 Uhr und enden jeweils um 15:00 Uhr.

Teams und Fahrer beim Race of Champions 2022

Team Deutschland: Sebastian Vettel, Mick Schumacher

Team Finnland: Valtteri Bottas, Mika Häkkinen

Team Frankreich: Sebastien Loeb, Didier Auriol

Team Großbritannien: David Coulthard, Jamie Chadwick

Team Lateinamerika: Helio Castroneves, Benito Guerra

Team Nordic: Tom Kristensen, Johan Kristoffersson

Team Norwegen: Petter Solberg, Oliver Solberg

Team Schweden: Mattias Ekström, Timmy Hansen

Team Sim-Racing-All-Stars: tba, tba (Top 2 des Sim-Racing-Finales vom 03.02.)

Team USA: Jimmie Johnson, Colton Herta

Gruppenauslosung für das Race of Champions 2022

Vorrunde Nations-Cup (Samstag):

Team Lateinamerika vs. Team USA

Team Deutschland vs. Team Sim-Racing-All-Stars

Viertelfinale Nations-Cup (Samstag):

Team Lateinamerika ODER Team USA vs. Team Deutschland ODER Team Sim-Racing-All-Stars

Team Finnland vs. Team Großbritannien

Team Nordic vs. Team Frankreich

Team Schweden vs. Team Norwegen

Vorrunde Race of Champions (Sonntag):

Colton Herta vs. Helio Castroneves

Jamie Chadwick vs. Mick Schumacher

Achtelfinale (Round of 16) Race of Champions (Sonntag):

Colton Herta ODER Helio Castroneves vs. Jamie Chadwick ODER Mick Schumacher

Sebastian Vettel vs. Valtteri Bottas

Jimmie Johnson vs. Mika Häkkinen

Tom Kristensen vs. David Coulthard

Benito Guerra vs. Oliver Solberg

Sebastien Loeb vs. Petter Solberg

Johan Kristoffersson vs. Timmy Hansen

Didier Auriol vs. Mattias Ekström

Der Austragungsort des RoC

Zum ersten Mal findet das RoC in diesem Jahr in Skandinavien statt. Es geht nach Pite Havsbad in Schweden. Der Ort liegt nur rund 60 Kilometer südlich des Polarkreises. Die Läufe finden auf einer Schnee- und Eisstrecke in der zugefrorenen Ostsee statt.

Der Fuhrpark des Race of Champions 2022

Auf die Stars aus Formel 1, IndyCar, NASCAR, Langstreckensport und Rallyesport warten in diesem Jahr vier Fahrzeuge, davon drei Neulinge. Spektakulärster Debütant ist der FC1-X, der im Rahmen des RoC sogar erstmals präsentiert wird. Es handelt sich hier um ein elektrisches Rallye-Auto, das auf eine Leistung von sage und schreibe 1.000 PS kommt!

Neu sind im Fuhrpark außerdem der Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport mit 425 PS und 425 Nm Drehmoment und der RX2e, ein weiteres Elektro-Rallyefahrzeug. Das RX Supercar Lites, das mit 100 Prozent fossilfreiem Biokraftstoff betrieben wird, ist ein alter Bekannter und kam 2017 in Miami zum ersten Mal beim Race of Champions zum Einsatz.

Wettervorhersage, Stand 1. Februar 2022

Die Wettervorhersage für Pite Havsbad lässt für das gesamte Wochenende leichten Schneefall erwarten. Die Temperaturen werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag unter dem Gefrierpunkt liegen. Laut aktueller Vorhersage liegt die Höchsttemperatur an beiden Tagen bei minus drei Grad Celsius.

Daten zum Race of Champions

Erste Ausgabe: 1988

Rekordsieger Fahrer: Didier Auriol (4 Siege: 1993, 1994, 1996, 1999)

Rekordsieger Nations-Cup: Deutschland (8 Siege: 2007-2012, 2017, 2018)

Rekordsieger Fahrer + Nations-Cup: Sebastian Vettel (8 Siege)

Häufigster Austragungsort: Gran Canaria (12 Ausgaben: 1992-2003)

Letzte fünf Austragungsorte: Virtuell, Mexiko-Stadt, Riad, Miami, London

Die Sieger der letzten zehn Ausgaben

2020: Timmy Hansen / Team All-Stars (Romain Grosjean, James Baldwin)

2019: Benito Guerra / Team Nordic (Tom Kristensen, Johan Kristoffersson)

2018: David Coulthard / Team Deutschland (Rene Rast, Timo Bernhard)

2017: Juan Pablo Montoya / Team Deutschland (Sebastian Vettel)

2015: Sebastian Vettel / Team England (Andy Priaulx, Jason Plato)

2014: David Coulthard / Team Nordic (Tom Kristensen, Petter Solberg)

2012: Romain Grosjean / Team Deutschland (Michael Schumacher, Sebastian Vettel)

2011: Sebastien Ogier / Team Deutschland (Michael Schumacher, Sebastian Vettel)

2010: Filipe Albuquerque / Team Deutschland (Michael Schumacher, Sebastian Vettel)

2009: Mattias Ekström / Team Deutschland (Michael Schumacher, Sebastian Vettel)

Mit Bildmaterial von Race of Champions.