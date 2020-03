COOL Racing baut seine Motorsport-Aktivitäten weiter aus – parallel zur LMP2-Kategorie in der WEC und dem Einsatz in der ELMS, jeweils mit der Fahrerbesetzung Nicolas Lapierre, Antonin Borga und Alexandre Coigny.

In der Ultimate Cup Series werden zwei JS P320 an den Start gehen, wobei der erste von Maurice Smith pilotiert wird, während im Schwesterauto ein Amerikaner sitzen wird, dessen Name in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden soll. Er wird über den Verlauf der Saison mit John Schauerman, Tom Dyer sowie einem bislang noch nicht benannten Franzosen drei verschiedene Teamkollegen an seiner Seite haben.

In der Challenge GT wird der Franzose Sébastien Baud in einem JS2 R Ligier antreten.

Die Saison der Ultimate Cup Series beginnt am Wochenende des 20. bis 22. März in Barcelona und endet am 1. November in Le Castellet.

Daneben setzt COOL Racing in dieser Saison zwei weitere Ligier JS P320 im Michelin Le Mans Cup ein – einen für das französische Duo Nicolas Maulini / Nicolas Schatz und einen zweiten, der von Maurice Smith und dem Briten Matt Bell pilotiert wird.