ACO-Chef: Nur ein paar hundert Anfragen auf Ticket-Erstattung

Wegen der Coronavirus-Krise wurden die 24 Stunden von Le Mans vom Juni in den September verschoben. Trotz dieser Maßnahme scheinen die meisten Motorsport-Fans, die ein Ticket erworben haben, weiterhin mit einem Besuch des Langstrecken-Klassikers zu planen. Laut ACO-Präsident Pierre Fillon sind nur wenige Anfragen auf eine Erstattung der Tickets eingegangen.

"Bisher wurden nur wenige hundert Erstattungsanfragen für Tickets für die 24 Stunden von Le Mans registriert", sagt er. Wegen der Coronavirus-Krise wird außerdem ein sehr munterer Motorsport-Herbst erwartet, da viele Serien ihre verschobenen Rennen nachholen wollen. Einen Einfluss auf den Ticketverkauf für die 24 Stunden von Le Mans erwartet Fillon aber nicht, da auch der eigentliche Termin im Juni in einer Zeit mit vielen Events gelegen hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 24 Stunden von Le Mans im September stattfinden. Im Jahr 1968 musste das Rennen bereits wegen der Studentenstreiks in Frankreich in den September verlegt werden. "Damals kamen 300.000 Zuschauer an die Strecke", so Fillon. "Egal was passiert, wir geben unser Bestes, um die Fans, Zulieferer und Partner zufriedenzustellen. Es ist eine Teamarbeit."

