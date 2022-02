Cadillac Project GTP (2023): Erste Teaser-Bilder vom LMDh-Boliden

Der Nachfolger für den Cadillac DPi V.R zeigt sich erstmals in Teaserbildern. Er wird die Nachfolge des erfolgreichen DPi-Boliden antreten, der in der gleichnamigen Klasse bislang 24 von 51 Rennen gewonnen hat. Hinzu kommen drei Fahrer- und drei Teamtitel in der IMSA Sportscar Championship.

Am Ende der Saison 2022 wird die DPi-Kategorie von der GTP-Klasse abgelöst werden. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge, die in Europa unter dem Namen "LMDh" bekannt sind und auch dort in der Hypercar-Klasse an den Start gehen können. Cadillac hat schon im vergangenen August bekräftigt, unter den neuen Regularien in der IMSA und der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antreten zu wollen.

Nun gibt der Hersteller einen ersten Blick auf das Styling seines Fahrzeugs, ohne aber Daten zum Fahrzeug wie Motorgröße oder -konzept bekanntzugeben. Das Design weist nun einen Heckflügel auf, der im ursprünglichen Rendering noch gefehlt und daher für Spekulationen gesorgt hatte. Er ist Teil des LMP2-Pakets, auf dem die LMDh/GTP-Boliden basieren.

Chris Mikalauskas, Designchef bei Cadillac, sagt, dass "die Charakteristiken unserer Marke sofort sichtbar sind. Viele Designelemente finden sich auch in unseren Sportmodellen der V-Serie. Das Design verbindet Form und Funktion bei der Entwicklung des Rennwagens. Elemente von Cadillacs DNA, wie das senkrecht stehende Licht und die fließenden Abrisskanten, sind überall präsent."

Cadillac-Chef Rory Harvey sagt: "Cadillac kann auf eine lange Historie von Erfolgen auf und neben der Rennstrecke im Performance-Sektor zurückblicken. Dafür begeistern sich unsere Kunden und Fans. Es hat noch nie so viel Begeisterung gegeben wie im vergangenen Jahr, als wir nach ihrer Vorstellung eine außerordentliche Nachfrage nach den Blackwing-Modellen der V-Serie hatten."

Einst als Luxusmarke von General Motors (GM) gestartet, ist Cadillac seit mehr als zwei Jahrzehnten auch Performance-Marke in den USA. Dieser Status wurde durch die Schließung von Pontiac im Jahr 2009 und die Tatsache, dass Chevrolet mit dem Malibu nur noch eine Limousine anbietet, weiter zementiert.

Zum Vergleich: Cadillac verfügt mit dem CT4 und CT5 über zwei Limousinen, die am oberen Ende durch die V-Serie und die V-Blackwing-Modelle abgegrenzt werden. Die endgültige Enthüllung des Cadillac Project GTP wird für diesen Sommer erwartet. Renndebüt sind die 24 Stunden von Daytona 2023.

Mit Bildmaterial von Cadillac.

Teaser des Cadillac Project GTP - Heckansicht Foto: Cadillac