Niederländische Universität enthüllt Brennstoffzellen-Prototyp

Neben der von Le-Mans-Veranstalter ACO forcierten Mission H24 gibt es in der Langstreckenszene ein zweites Projekt, dessen Ziel es ist, in einigen Jahren einen LMP3-basierten Rennwagen auf die Strecke zu schicken, der von Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben wird.

Die Rede ist vom Forze-Projekt, für das Studenten der Technischen Universität Delft in den Niederlanden verantwortlich zeichnen. Die Studenten haben im Laufe der Jahre bereits mehrere Brennstoffzellen-Fahrzeuge entwickelt. Das neueste hört auf den Namen Forze IX (gesprochen: Forze 9) und ist die Antwort auf die Mission H24.

Kern des Fahrzeugs Forze IX sind zwei Brennstoffzellen, die vom Prinzip her so funktionieren: In jeder der beiden Zellen reagiert Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft und erzeugt Wasser. Als Nebenprodukt dieser chemischen Reaktion wird Elektrizität erzeugt, die genutzt wird, um die Motoren anzutreiben.

Nach über zwei Jahren Entwicklungszeit hat man Forze IX unlängst präsentiert. Während die Mission H24 den ACO als Unterstützer im Rücken weiß, hat das Forze-Projekt das Interesse von prominenten Unternehmen wie Shell und Hyundai geweckt.

"Unser Traum ist, dass Rennsport künftig ohne Emissionen betrieben wird. Wir wollen Wasserstoff als eine nachhaltige Alternative zu fossilen Kraftstoffen etablieren, indem wir zeigen, dass unser Auto auf der Strecke mithalten kann mit jenen, die mit konventionellen Kraftstoffen betrieben werden" erklärt Coen Tonnaer, Teammanager des Forze-Projekts.

Forze IX verfügt über zwei Brennstoffzellen mit einer Gesamtleistung von 240 Kilowatt (entspricht rund 320 PS). Mit Zuschaltung eines sogenannten Power-Boosts werden sogar 600 Kilowatt (rund 800 PS) erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit des allradgetriebenen Fahrzeugs wird mit 300 km/h angegeben, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h mit "weniger als drei Sekunden" - und das bei einem Gesamtgewicht von 1.500 Kilogramm!

Schafft es das Projekt der Studenten in Delft irgendwann nach Le Mans? Foto: Team Delft

Nach der Präsentation des Forze IX sind als nächste Schritte nun weitere Systemtests geplant. Wann das neueste Fahrzeug der Studenten der TU Delft zum ersten Mal auf eine Rennstrecke gehen wird, steht noch nicht fest, soll aber "so früh wie möglich" passieren. Fernziel ist ein Start bei den 24 Stunden von Le Mans.

Was die komplett unabhängig vom Forze-Projekt laufende Mission H24 betrifft, so wird mit einem Start bei den 24 Stunden von Le Mans frühestens für das Jahr 2025 gerechnet.

Mit Bildmaterial von Team Delft.