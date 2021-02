Reaktionen auf Ferrari-Einstieg: "Großartig für den ganzen Motorsport"

Jean Todt

1 / 7

Foto: : Weltverband (FIA)

Jean Todt, FIA-Präsident und ehemaliger Teamchef des Ferrari-Formel-1-Teams: "Ferraris Engagement in der WEC mit einem Le-Mans-Hypercar ab 2023 sind großartige Nachrichten für die FIA, den ACO und die gesamte Welt des Motorsports. Ich glaube fest an das Konzept straßenrelevanter Hypercars in der WEC und bei den 24 Stunden von Le Mans. Ich freue mich darauf, diese legendäre Marke bei diesem ambitionierten Projekt zu sehen."