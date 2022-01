Übersicht WEC 2022: Rekordstarterfeld mit 39 Autos

Für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ist die bevorstehende Saison 2022 die zehnte ihrer Geschichte. Nach zunächst sechs Saisons mit einem traditionellen Kalender (2012 bis 2017) gab es zwei jahresübergreifende Saisons (2018/19 und 2019/20), bevor man 2021 zu einem traditionellen Terminplan innerhalb eines Kalenderjahres zurückkehrte. Der WEC-Kalender 2022 ist ebenfalls ein traditioneller.

In Angriff genommen wird die WEC-Saison 2022 von 39 Autos, verteilt auf die vier Klassen Hypercar, LMP2, GTE-Pro und GTE-Am. Damit weist die moderne Langstrecken-WM das bisher größte Starterfeld ihrer noch relativ jungen Geschichte auf.

Die Hypercar-Klasse als die Topklasse der WEC umfasst in der zehnten Saison sechs Autos, wobei nur deren fünf echte Hypercars sind, nämlich je zwei von Titelverteidiger Toyota und von Neueinsteiger Peugeot sowie eines von Glickenhaus. Hingegen tritt Alpine wie schon im Vorjahr mit einem an das Hypercar-Reglement angepassten LMP1-Boliden (ohne Hybrid) an.

Die LMP2-Klasse umfasst 15 Autos - mehr als je zuvor. Bei sämtlichen in dieser zweiten Prototypenklasse der WEC gemeldeten Autos handelt es sich um Oreca 07 mit Gibson-Motor. Die 15 Autos verteilen sich auf elf Teams. Zu den Neueinsteigern gehört das Team Penske, das erstmals in der WEC antritt. Die anderen drei neuen Teams sind Prema, Vector Sport und Ultimate.

Richard Mille hat wieder ein reines Damenteam am Start. Es ist eines von zwei Damenteams im WEC-Feld 2022. Abgesehen davon gibt es im LMP2-Feld einen neuen Altersrekord: Josh Pierson, der für United Autosports fährt, ist mit gerade mal 16 Jahren der jüngste WEC-Pilot aller Zeiten.

Die GTE-Pro-Klasse ist mit nur fünf Autos die am dünnsten besetzte Klasse. Anders als im Vorjahr sind Ferrari und Porsche aber nicht mehr unter sich. Zu je zwei Ferrari 488 GTE und Porsche 911 RSR-19 gesellt sich eine Corvette C8.R. Für Corvette wird es die erste volle WEC-Saison, nachdem man bislang lediglich bei den 24 Stunden von Le Mans angetreten war.

Die GTE-Am-Klasse weist 13 Autos auf. Damit ist die zweite GT-Klasse im Feld genau wie die zweite Prototypenklasse so umfangreich besetzt wie nie zuvor in der WEC-Geschichte. Bei den 13 Autos handelt es sich um Fahrzeuge der Marken Aston Martin, Ferrari und Porsche. Diese verteilen sich auf zehn Teams, wobei das Damenteam von Iron Lynx nun offiziell als Iron Dames firmiert.

Der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem kommentiert das Starterfeld für die WEC-Saison 2022 mit den Worten: "Die Bekanntgabe der Teilnehmerliste der Langstrecken-WM der FIA ist immer ein mit Spannung erwarteter Moment. Die Rennserie gewinnt stetig an Bedeutung. Die Meldeliste für 2022 spiegelt diese Tatsache perfekt wider."

In den Augen von ACO-Präsident Pierre Fillon ist die WEC an der Schwelle zu ihrer zehnten Saison "wirklich erwachsen geworden" und für WEC-Boss Frederic Lequien gibt es "keine bessere Art und Weise, das zehnjährige Bestehen der WEC zu feiern, als mit einer rekordverdächtigen Anzahl Autos in der Startaufstellung".

Teams und Fahrer für die WEC 2022:

# Team Auto Fahrer Hypercar - 6 Autos 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 36 Alpine Elf Matmut Alpine-Gibson A480 Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta TBA TBA 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval TBA TBA 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla TBA TBA LMP2 - 15 Autos 1 Richard Mille Racing

Oreca-Gibson 07 Lilou Wadoux TBA TBA 5 Team Penske

Oreca-Gibson 07 Felipe Nasr Dane Cameron Emmanuel Collard 9 Prema Team Orlen Oreca-Gibson 07 Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo 10 Vector Sport Oreca-Gibson 07 Nico Müller Sebastien Bourdais Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca-Gibson 07 Phil Hanson Filipe Albuquerque Will Owen 23 United Autosports Oreca-Gibson 07 Oliver Jarvis Alex Lynn Josh Pierson 26 G-Drive Racing Oreca-Gibson 07 Rene Binder James Allen TBA 28 Jota Oreca-Gibson 07 Ed Jones Jonathan Aberdein Oliver Rasmussen 31 WRT Oreca-Gibson 07 Sean Gelael TBA TBA 34 Inter Europol Competition Oreca-Gibson 07 Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez 35 Ultimate Oreca-Gibson 07 Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye Francois Heriau 38 Jota Oreca-Gibson 07 Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens 41 RealTeam by WRT Oreca-Gibson 07 Rui Andrade TBA TBA 44 ARC Bratislava Oreca-Gibson 07 Miro Konopka Mathias Beche Tijmen van der Helm 83 AF Corse Oreca-Gibson 07 Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera GTE-Pro - 5 Autos 51 AF Corse Ferrari 488 GTE Alessandro Pier Guidi TBA 52 AF Corse Ferrari 488 GTE Miguel Molina TBA 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Kevin Estre Michael Christensen GTE-Am - 13 Autos 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander 33 TF Sport

Aston Martin Vantage Ben Keating

TBA TBA 46 Team Project 1

Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli

TBA TBA 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr TBA TBA 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Thomas Preining TBA TBA 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

TBA TBA 71 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Pierre Ragues Franck Dezoteux TBA 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried TBA TBA 85 Iron Dames Ferrari 488 GTE Rahel Frey TBA TBA 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright TBA TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer TBA TBA 98 Aston Martin Racing

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Nicki Thiim David Pittard 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii TBA

Mit Bildmaterial von Erik Junius.