Die Geburt eines Lamborghini-Squadra-Corse-Autos

Gleichzeitig erlebt der Kundensport einen echten Boom. In den Rennserien der führenden Sportwagen-Hersteller steigen die Teilnehmerzahlen. Die Super-Trofeo-Version des Lamborghini Huracan Evo ist das schnellste Auto aller Markenpokale.

Erstaunlicherweise werden sowohl dieses Modell wie auch die aggressivere GT3-Version, welche in Daytona und im vergangenen Jahr in der Blancpain-GT-Serie gewann, auf der selben Fertigungslinie der Lamborghini-Fabrik in Sant Agata wie die Straßenautos gebaut.

"Die Flexibilität, beide Modell auf der selben Linie zu fertigen, ist für uns eine große Chance. Die Mitarbeiter am Fließband arbeiten sehr konzentriert, wenn sie wissen, dass beide Produkte auf der selben Linie gebaut werden", sagt Lamborghini-CEO Stefano Domenicali, der frühere Formel-1-Teamchef von Ferrari.

"Lamborghini war früher nicht für Rennwagen bekannt, sondern für Supersportwagen. Aber die Ergebnisse, die wir bisher im Motorsport erzielt haben, bedeuten uns sehr viel. Sie stehen für die Werte unserer Marke, die wirklich relevant sind."

Wie beim Straßenauto dauert es zwei Tage, ein Rennfahrzeug auf der Fertigungslinie zu bauen. Schritt für Schritt durchläuft es die einzelnen Stationen. Jedes einzelne wird von den jungen Arbeitern mit der gleichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt.

"Wir haben viele junge Kunden, und hier arbeitet ein Team sehr junger Menschen", sagt Domenicali. "Das Durchschnittsalter der Männer und Frauen bei Lamborghini ist 38. Das ist einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch sehr aufregend. Unsere Kunden nehmen Lamborghini als sehr ehrgeizig, dynamisch und sportlich wahr."

Beim Super Trofeo entspricht 70 Prozent des Autos dem Serienstandard: Das Chassis, das Fahrwerk, der Motor. Die Rennversion hat ein sequenzielles Getriebe, welches sich auf der Rennstrecke einfacher bedienen lässt. Auch die Aerodynamik das Motormanagement und der Kabelbaum werden überarbeitet. Der GT3 ist extremer, obwohl auch dort der neue V10-Motors aus der Straßenversion verwendet wird. Daher sagt der Sieg bei den 24 Stunden von Daytona viel über die Performance und Zuverlässigkeit aus.

