Pedrosa in die Lamborghini Super Trofeo: Im Rahmenprogramm von Rossi

Das nächste ehemalige MotoGP-Ass wechselt in den Automobilsport: Daniel "Dani" Pedrosa, der in den drei Klassen der Motorrad-Weltmeisterschaft insgesamt 31 geholt hat, bestreitet die europäische Lamborghini Super Trofeo. Er startet für das FFF Racing Team aus Honkong, das in der Vergangenheit schon Werkseinsätze für Lamborghini im GT3-Sport absolviert hat.

Damit fährt der 36-Jährige im Rahmen der GT-World-Challenge (GTWC) Europe, an der unter anderem Valentino Rossi auf einem Audi R8 LMS GT3 Evo II teilnehmen wird. Die Lamborghini Super Trofeo fährt fünf ihrer sechs Saisonstationen im Rahmen der GTWC aus. Einzig das Saisonfinale wird im Rahmen eines Lamborghini-Weltfinals separat ausgetragen.

Das Fahrzeug, der Lamborghini Super Trofeo Evo 2, ist einem GT3-Boliden sehr ähnlich. Die Zeiten sind nur geringfügig langsamer. Die Serie streitet sich mit den Porsche-Markenpokalen um den Titel "schnellster Cup der Welt". 620 PS aus dem V10-Saugmotor und Allradantrieb sorgen für mächtigen Vortrieb.

"Das ist meine erste Erfahrung auf vier Rädern", sagt Pedrosa, der insgesamt drei WM-Titel in den kleineren Klassen der Motorrad-Weltmeisterschaft geholt hat. "Obwohl ich viel zu lernen habe, freue ich mich sehr, in dieses neue Abenteuer mit Lamborghini und FFF Racing zu starten. Natürlich hoffe ich, Spaß zu haben!"

Er wird sich das Cockpit des Boliden mit Antonin Borga teilen, einem 34-jährigen Schweizer, der in den vergangenen Jahren vor allem im LMP2-Bereich aktiv gewesen ist. Aber auch der GT3-Sport ist ihm nicht fremd: Borga schloss im Jahr 2018 die 24h Series auf Meisterschaftsrang drei auf einem Mercedes-AMG GT3 von SPS ab.

FFF Racing ist ein sehr professionell aufgestelltes Team, das 2014 vom Hongkong-Chinesen Songyang Fu und dem heutigen Lamborghini-Werksfahrer Andrea Caldarelli gegründet wurde. Das Team sorgte 2019 für Furore, als es gleich im ersten Jahr alle Titel in der damaligen Blancpain-GT-Serie (heute GTWC Europe) abräumte. Im Jahr 2022 legt FFF Racing GT3-seitig jedoch eine Pause ein.

FFF Racing verfügt unter anderem über einen Standort in Düsseldorf.

Mit Bildmaterial von FFF Racing.