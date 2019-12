IntactGP feiert Saisonabschluss und Kick-Off für 2020 in Memmingen

Am Freitagabend wurde der nagelneue Anbau von Keckeisen Akkumulatoren und die sich darin befindende IntactGP-Werkstatt ordentlich in Schwingung versetzt. Bis zu 400 Gäste waren gekommen, um die bislang erfolgreichste Saison des Rennstalls zu feiern und alle aktuellen sowie zukünftigen Fahrer und Teammitglieder zu präsentieren. Bei diesem Anlass wurde auch ein neuer Hauptsponsor vorgestellt.

Liqui Moly war schon seit der ersten Moto2-Saison des Teams im Jahr 2013 als Premiumpartner an Board. In den kommenden drei Jahren inklusive 2022 wird der deutsche Rennstall mit vollem Namen "Liqui Moly Intact GP" heißen. Die bekannte Marke aus Ulm, nur 50 Kilometer von Memmingen entfernt, ist offizieller Öllieferant für die WM-Kategorien Moto2 und Moto3.

Eröffnet wurde der Abend von ServusTV-Kommentator Christian Brugger mit einer Expertenrunde, an der Rennsport-Legende Toni Mang und IntactGP-Mitbegründer Sandro Cortese sowie Kalex-Boss Alexander Baumgärtel teilnahmen.

Ex-Fahrer Sandro Cortese mit Motorrad-Legende Toni Mang auf der Bühne Foto: IntactGP

Ohne Zweifel war 2019 die erfolgreichste Saison von IntactGP. Auf dem zweiten Platz in der Teamwertung verpasste die Truppe den Titel mit vier Punkten Abstand um Haaresbreite. Insgesamt erzielte die Mannschaft elf Podestplätze. Unvergessen bleiben dabei das Doppelpodium von Katar und der unglaubliche Doppelsieg von Austin.

Schrötter und Lüthi werden auch 2020 für IntactGP an den Start gehen. Verabschieden wird sich Jesko Raffin, der die erste MotoE-Saison bestritten hat. Der Schweizer belegte den achten Platz in der Gesamtwertung. Als neuer MotoE-Pilot wird Dominique Aegerter seinen Landsmann im Team ablösen. In Memmingen trat Aegerter zum ersten Mal in den Farben von IntactGP auf.

Engagement im neuen Northern-Talent-Cup

Das Team wird auch in Zukunft der Nachwuchsarbeit treu bleiben. Nachdem es Anfang des Jahres zum Zusammenschluss mit dem Sepang-International-Circuit gekommen war, wird die Truppe auch 2020 in der FIM CEV Moto2-EM mit Adam Norrodin sowie im European-Talent-Cup (ETC) mit vielversprechenden jungen Piloten antreten.

Die Teamteilhaber Stefan Keckeisen, Wolfgang Kuhn und Jürgen Lingg Foto: IntactGP

Der deutsche Rennstall will im nächsten Jahr auch schon bei den ganz jungen Fahrern ansetzen. Im neuen Northern-Talent-Cup (NTC), ein Projekt von Dorna, KTM und dem ADAC, tritt IntactGP mit dem 12-jährigen Luca Göttlicher und dem 13-jährigen Jordan Bartucca, einem weiteren Schweizer, an. Luca, auch "Lucky Luc" genannt, stammt wie sein Vorbild Schrötter aus Landsberg am Lech.

Mit Bildmaterial von IntactGP.