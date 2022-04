Moto2 FT2 Argentinien: Bestzeit Aldeguer, Schrötter im Q1

Das zweite Moto2-Training fand in Termas de Rio Hondo zu Mittag (Ortszeit Argentinien) statt. Durch den Fahrbetrieb der beiden kleinen Klassen wurde der Asphalt gesäubert. Das kombinierte Ergebnis der beiden Freien Trainings legte auch in der Moto2 die Gruppeneinteilung für das Qualifying fest.

Die ersten 14 Fahrer waren direkt für Q2 qualifiziert. Bevor in der Schlussphase die Zeitenjagd in Angriff genommen wurde, arbeiteten die Fahrer am Set-up und der Konstanz mit den Reifen. Beim letzten Besuch Argentiniens (2019) wurde mit einem anderen Hinterreifen von Dunlop gefahren.

Indonesien-Sieger Somkiat Chantra verlor in der schnellen, langgezogenen Kurve 6 die Kontrolle und stürzte spektakulär ins Kiesbett. Der Thailänder blieb zum Glück unverletzt. Nach seinem Sturz in FT1 war Pedro Acosta wieder unterwegs und lernte als Neuling die Strecke kennen.

Schließlich verbesserten nicht alle Fahrer ihre FT1-Zeit. Fermin Aldeguer fuhr mit 1:43.502 Minuten Bestzeit. Damit war der Spanier aber langsamer als im ersten Training. In FT1 hatte Aldeguer, der ein Boscoscuro-Chassis verwendet, mit 1:43.356 Minuten die Bestzeit markiert.

Somit war Aldeguer nach den beiden Trainings der Schnellste. Im Gesamtergebnis der beiden Trainings gab es auf den ersten sechs Plätzen keinerlei Änderungen. Hinter Aldeguer folgten Augusto Fernandez, Chantra, Tony Arbolino, Aron Canet und Celestino Vietti.

Jake Dixon war als Siebter der erste Fahrer, der in FT2 eine schnellere Zeit fuhr. Acosta verbesserte sich auf Rang acht. Die weiteren Fahrer in Q2 lauten Ai Ogura, Sam Lowes, Jorge Navarro, Albert Arenas, Bo Bendsneyder und Joe Roberts.

Marcel Schrötter verbesserte sich im zweiten Training. Aber auf die absolute Bestzeit von Aldeguer fehlte dem Deutschen eine Sekunde. Als 19. muss Schrötter später am Tag in Q1 antreten.

Das Moto2-Qualifying beginnt um 19:45 Uhr MEZ.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Fermin Aldeguer (Boscoscuro)

Augusto Fernandez (Kalex)

Somkiat Chantra (Kalex)

Tony Arbolino (Kalex)

Aron Canet (Kalex)

Celestino Vietti (Kalex)

Jake Dixon (Kalex)

Pedro Acosta (Kalex)

Ai Ogura (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

Jorge Navarro (Kalex)

Albert Arenas (Kalex)

Bo Bendsneyder (Kalex)

Joe Roberts (Kalex)

