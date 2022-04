Moto2 FT2 USA: Fermin Aldeguer Schnellster, Probleme bei Vietti

Youngster Fermin Aldeguer setzte seinen Höhenflug in der Moto2-Klasse fort. Nach seiner ersten Poleposition in Argentinien beendete der 17-Jährige auch den ersten Trainingstag auf dem Circuit of The Americas in den USA an der Spitze. Einen schwierigen Tag hatte Celestino Vietti.

Zu Mittag kletterte die Lufttemperatur auf 22 Grad Celsius. Beim Asphalt wurden sogar 45 Grad Celsius gemessen. Das erste Feedback der Fahrer lautete, dass es zwar immer noch Bodenwellen gab. Trotzdem war die Situation besser als im vergangenen Herbst.

Da auch das Griplevel stieg, wurden die FT1-Rundenzeiten bald unterboten. Allerdings stürzten in den ersten Minuten Jorge Navarro, Gabriel Rodrigo und Lokalmatador Sean Dylan Kelly. Beim Crash in Kurve 11 musste Kelly auf einer Trage weggebracht werden.

Es war eine turbulente Anfangsphase. Auch WM-Leader Celestino Vietti ging in Kurve 5 zu Boden. Der Italiener blieb aber unverletzt. In der Schlussphase war der zweimalige Saisonsieger wieder auf der Strecke.

Vietti hatte aber Mühe, den Speed zu finden. Erst in seiner letzten fliegenden Runde verbesserte er sich auf Rang 15. Der Rückstand auf Aldeguer an der Spitze betrug 0,8 Sekunden. Aldeguers Bestmarke lautete 2:09.155 Minuten.

Moto2 Ergebnis USA: 2. Freies Training

Erneut war das Boscoscuro-Chassis schneller als das große Feld an Kalex-Fahrern. Erster Verfolger von Aldeguer war Tony Arbolino. Lokalmatador Cameron Beaubier bestätigte als Dritter sein Potenzial vom Vormittagstraining.

Marcel Schrötter schaffte es am Freitag in die Top 14 Foto: Motorsport Images

Jake Dixon und Aron Canet komplettierten die Top 5. Dahinter folgten Augusto Fernandez, Moto3-Weltmeister Pedro Acosta, Ai Ogura, Navarro und Albert Arenas. Die weiteren provisorischen Q2-Plätze hielten am Freitag Joe Roberts, Somkiat Chantra, Sam Lowes und Marcel Schrötter.

Schrötter konnte seine Top-10-Position vom Vormittag nicht verteidigen. Sein Rückstand auf Aldeguer betrug 0,8 Sekunden. Damit beendete der Deutsche den Freitag an der 14. Stelle im Mittelfeld. In der Schlussphase stürzte übrigens noch Marcos Ramirez in Kurve 6.

Das dritte Moto2-Training beginnt am Samstag um 16:00 Uhr MESZ. Ab 19:35 Uhr MESZ geht das Qualifying über die Bühne.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.