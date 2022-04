Moto2 FT3 Indonesien: Aldeguer auf feuchter Strecke klar vorn

Boscoscuro-Pilot Fermin Aldeguer ließ die Kalex-Konkurrenz im dritten Freien Training der Moto2 in Mandalika hinter sich und markierte mit 1:47.835 Minuten auf feuchter Strecke die klare Bestzeit. Augusto Fernandez und Jake Dixon (beide Kalex) folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Im zweiten Training dieses Samstags war die Strecke zwar nicht mehr so nass wie zuvor in der Moto3, aber immer noch zu nass für Slicks. Zu Verbesserungen gegenüber den am Freitag gefahrenen Zeiten kam es deshalb auch in dieser Klasse nicht.

Die Session begann mit einem Sturz von Rookie Zonta van den Goodbergh, der in Kurve 5 per Highsider abgeworfen wurde. Im Klassement setzte sich Aldeguer mit seiner Boscoscuro-Maschine früh an die Spitze - und das mit einem Vorsprung von einer Sekunde auf Kalex-Konkurrent Fernandez an zweiter Stelle.

In der Boxengasse berichteten einige Fahrer von Gripproblemen. Da es nicht regnete, war der Asphalt weder richtig nass noch trocken. Die Temperatur ging nach oben, sodass die Regenreifen schnell überhitzten. Viele warteten deshalb länger an der Box.

Erst gegen Ende der Session nahm der Betrieb auf der Strecke noch einmal zu. Die Reihenfolge an der Spitze änderte sich aber nicht mehr. Aldeguer blieb vorn und baute seinen Vorsprung auf Fernandez auf 1,441 Sekunden aus. Dixon kämpfte sich im letzten Versuch noch vorbei an Tony Arbolino und auf Rang drei vor.

Auch Aron Canet verbesserte sich auf seiner letzten fliegenden Runde noch einmal und sicherte sich Platz fünf. Jorge Navarro, Pedro Acosta, Barry Baltus, Sean Dylan Kelly und Somkiat Chantra komplettierten die Top 10. Marcel Schrötter wurde Dreizehnter.

Die kombinierte Zeitenliste führt weiterhin Dixon vor Celestino Vietti und Sam Lowes an. Aldeguer ist dort auf Rang sechs zu finden. Schrötter verpasste am Freitag als 15. den Sprung in die Top 10 und muss später in Q1 ums Weiterkommen kämpfen.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Jake Dixon (Kalex)

Celestino Vietti (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

Pedro Acosta (Kalex)

Augusto Fernandez (Kalex)

Fermin Aldeguer (Boscoscuro)

Albert Arenas (Kalex)

Tony Arbolino (Kalex)

Aron Canet (Kalex)

Manuel Gonzalez (Kalex)

Jorge Navarro (Kalex)

Cameron Beaubier (Kalex)

Marcos Ramirez (Kalex)

Romano Fenati (Kalex)

