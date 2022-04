Moto2 FT3 USA: Bestzeit Jake Dixon, Celestino Vietti in Q1

Die Schwierigkeiten des WM-Führenden setzten sich auf dem Circuit of The Americas auch im dritten Freien Training fort. Celestino Vietti verpasste den direkten Q2-Einzug für den Grand Prix der USA 2022. Die Bestzeit sicherte sich Jake Dixon. Marcel Schrötter schaffte es ins Q2.

Mit lediglich 16 Grad Celsius war es am Morgen in Austin noch relativ kühl. Die Fahrer begannen mit den gebrauchten Reifen vom Vortag. Niccolo Antonelli war auch dabei. Der Italiener hatte den Freitag ausgelassen, weil er sich nicht wohlgefühlt hat.

Die Session verlief lange ohne Zwischenfälle. Auch kaum ein Fahrer unterbot seine Freitagszeit. Als die letzten zehn Minuten begannen, stürzte Indonesien-Sieger Somkiat Chantra. Der Thailänder brachte sein Motorrad zurück an die Box.

Schließlich gab es in den finalen fünf Minuten die Zeitenjagd für die Q2-Plätze. Sam Lowes stürzte in seiner schnellen Runde im vierten Sektor. Zu diesem Zeitpunkt war der Brite nur auf dem 14. Platz. Momente später stürzte in dieser Kurve 16 auch Jorge Navarro während der gelben Flaggen!

Auch Pedro Acosta ging in seiner schnellen Runde in Kurve 2 zu Boden. Wegen der gelben Flaggen wurde vielen Fahrern die Rundenzeit gestrichen. Das traf auch auf Fermin Aldeguer zu, der zunächst das Training als Schnellster beendet hatte.

Schließlich ergab das Ergebnis eine Bestzeit für Dixon. Die Marke des Briten lautete 2:09.004 Minuten. Dixon war um 0,017 Sekunden schneller als Augusto Fernandez und um 0,087 Sekunden schneller als Aron Canet.

Mit seiner zweitbesten Runde belegte Aldeguer Platz vier. Tony Arbolino komplettierte die Top 5. Marcel Schrötter schaffte ebenfalls souverän den direkten Einzug ins Q2. Der Deutsche klassierte sich mit 0,8 Sekunden Rückstand als Zwölfter.

Zahlreiche Fahrer konnten ihre Freitagszeit nicht verbessern. Dazu zählte auch Vietti. Der WM-Führende hatte im Gesamtergebnis der drei Freien Trainings eine knappe Sekunde Rückstand. Damit landete der zweimalige Saisonsieger nur auf Platz 15 und muss in Q1 antreten.

Das Moto2-Qualifying beginnt um 19:35 Uhr MESZ.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Jake Dixon (Kalex)

Augusto Fernandez (Kalex)

Aron Canet (Kalex)

Fermin Aldeguer (Boscoscuro)

Tony Arbolino (Kalex)

Cameron Beaubier (Kalex)

Pedro Acosta (Kalex)

Ai Ogura (Kalex)

Jorge Navarro (Kalex)

Albert Arenas (Kalex)

Joe Roberts (Kalex)

Marcel Schrötter (Kalex)

Somkiat Chantra (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

