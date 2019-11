Moto2 in Sepang 2019: Nagashima führt FT1 vor Binder und Marquez an

Mit einer starken Schlussphase hat sich Tetsuta Nagashim im ersten Freien Training der Moto2 in Sepang an die Spitze geschoben. Der Kalex-Pilot setzte mit 2:06.300 Minuten die schnellste Zeit vor Brad Binder (KTM), dem nur 0,110 Sekunden fehlten. Dritter wurde Alex Marquez (Kalex), der bereits 0,490 Sekunden zurücklag.

Nachdem die Moto3 noch mit Regenreifen in ihr erstes Training gestartet war und erst zum Schluss Slicks aufziehen konnte, waren diese in der Moto2 bereits zu Beginn der Session die Reifen der Wahl. Die Strecke war hinreichend abgetrocknet, sodass sich das Feld aus 32 Fahrern sofort geschlossen auf Zeitenjagd begab.

Keinen idealen Start erlebte Luca Marini, der nach wenigen fliegenden Runden in Kurve 15 stürzte und erst einmal den Weg zurück an die Box antreten musste. Der Rest schoss sich mit jedem Umlauf besser auf die Bedingungen ein, sodass sich die Zeiten schnell steigerten. Vor allem Marquez kam gut zurecht. Er lag nach einer Viertelstunde mit der ersten Zeit unter 2:07 Minuten in Führung.

Die Konkurrenz konnte dieses Tempo zunächst nicht mitgehen. Nagashima und Iker Lecuona (KTM) fehlten auf den Plätzen zwei und drei bereits mehr als acht Zehntelsekunden. Die beiden IntactGP-Piloten Marcel Schrötter und Tom Lüthi rangierten zur Halbzeit der Session mit noch mehr Rückstand an achter und zwölfter Stelle.

Nach einem längeren Boxenstopp stand diese Reihenfolge in den letzten zehn Minuten der Session noch einmal zur Disposition. Auch der früh gestürzte Marini konnte nach Reparaturarbeiten an seiner Kalex wieder angreifen. Mit Jorge Navarro und auch Schrötter schoben sich zunächst aber andere Fahrer an Marquez' Bestzeit heran.

Doch auch der WM-Leader selbst legte noch einmal nach. Das reichte allerdings nicht, um die Führung ins Ziel zu retten. Sowohl Nagashima als auch Binder kämpften sich mit starken Schlussrunden vorbei und verdrängten Marquez auf Rang drei. Dahinter beendeten Lüthi und Navarro das Training auf den Plätzen vier und fünf. Ihr Rückstand auf die Spitze lag bei mehr als sechs Zehntelsekunden.

Marini klassierte sich nach seinem Sturz schließlich als Sechster, gefolgt von Schrötter und Xavi Vierge (Kalex). Marco Bezzecchi (KTM) und Mattia Pasini (Kalex) komplettierten die Top 10. Sie trennten bereits mehr als eine Sekunde von der Bestzeit. Die beiden Deutschen Philipp Öttl und Lukas Tulovic landeten auf den Plätzen 29 und 32.

