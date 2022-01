Ana Carrasco: Moto3-Rückkehr oder Aufstieg in die Supersport-WM?

Ana Carrasco wird in der Saison 2022 voraussichtlich ins Fahrerlager der MotoGP zurückkehren und in der Moto3-WM starten. Das berichtet 'Sky Sport Italia'. Die ehemalige Supersport-300-Weltmeisterin taucht nicht in der Nennliste für die neue Saison auf.

In der Moto3 soll Carrasco für das Boe-Skx-Team fahren und den Platz von David Salvador übernehmen, der ursprünglich vorgesehen war. Carrasco würde eine KTM pilotieren. Bereits von 2013 bis 2015 fuhr sie in der Moto3, konnte aber nur in ihrer Rookiesaison Punkte sammeln. Bei zwei Rennen schaffte sie es in die Top 15.

Für Schlagzeilen sorgte Carrasco in der Supersport-300-WM. In der seriennahen Meisterschaft konnte sie in der Saison 2018 als erste Frau einen WM-Titel in einer unter dem FIM-Label stehenden Straßenmeisterschaft holen.

Aktuell testet Carrasco in Jerez eine Kawasaki ZX-6R. Der Aufstieg in die Supersport-WM wurde in den zurückliegenden Jahren immer weder angestrebt, konnte aber nicht umgesetzt werden.

Mit Bildmaterial von LAT.