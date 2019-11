Moto3 2020: Das Starterfeld in der Übersicht

Die Moto3-Saison 2020 wird insgesamt 31 Teilnehmer umfassen. 15 Teams gehen mit zwei Fahrern an den Start. Lediglich Avintia ist nur mit einem Motorrad vertreten. Neu in der Moto3-Klasse wird das Tech-3-Team sein, das KTM-Motorräder einsetzen wird.

Als Fahrer hat Herve Poncharal für dieses Projekt Ayumu Sasaki und Deniz Öncü verpflichtet. Dessen älterer Bruder Can Öncü wandert nach nur einer Saison in der Moto3 für das kommende Jahr in die Supersport-WM ab, wo er eine Kawasaki pilotieren wird.

Das Ajo-KTM-Team, in dem Öncü unterwegs war, erweitert sein Aufgebot wieder auf zwei Fahrer, nämlich Kaito Toba und Raul Fernandez. Beim Sic-Racing bleibt hingegen alles beim Alten: Paolo Simoncelli hält weiterhin an Tatsuki Suzuki und Niccolo Antonelli fest.

Leopard stellt sich 2020 mit Jaume Masia und Dennis Foggia komplett neu auf. Die italienische Snipers-Mannschaft macht mit Tony Arbolino weiter. Den Platz von Romano Fenati wird Filip Salac übernehmen. Fenati dockt seinerseits beim Max-Racing-Team an, das auf zwei Fahrer aufstockt und außerdem Alonso Lopez unter seine Fittiche nimmt. Zudem wechselt das Team von KTM auf Husqvarna.

Im Estrella-Galicia-Team sind Sergio Garcia und der Japaner Ryusei Yamanaka bestätigt. Das deutsche PrüstelGP-Team hat sich auf zwei Rookies festgelegt: Es wird mit dem Schweizer Jason Dupasquier und dem Belgier Barry Baltus an den Start gehen.

Mit Maximilian Kofler ist 2020 auch ein Österreicher dabei Foto: Motorsport Images

VR46 setzt weiterhin auf Celestino Vietti. Dazu kehrt Andrea Migno nach zwei Jahren in anderen Teams zurück. Das französische CIP-Team macht mit Darryn Binder weiter. Neu ist der Österreicher Maximilian Kofler, der vor seiner ersten vollen Saison in der Weltmeisterschaft steht.

Einen Stammfahrer aus Deutschland wird es in der Moto3 wie auch schon im vergangenen Jahr nicht geben. 14 Fahrer werden auf Honda-Motorrädern sitzen und 15 auf KTM. Das Max-Racing-Team fährt als einziges mit Husqvarna-Bikes.

Das Moto3-Starterfeld für 2020:

Leopard Racing (Honda): Jaume Masia - Dennis Foggia

Gresini (Honda): Gabriel Rodrigo - Jeremy Alcoba

Petronas-Sprinta (Honda): John McPhee - Khairul Idham Pawi

SIC58 Squadra Corse (Honda): Tatsuki Suzuki - Niccolo Antonelli

Snipers (Honda): Filip Salac - Tony Arbolino

Honda-Team-Asia (Honda): Ai Ogura - Yuki Kunii

Estrella Galicia 0,0 (Honda): Sergio Garcia - Ryusei Yamanaka

Tech 3 (KTM): Ayumu Sasaki - Deniz Öncü

Ajo (KTM): Raul Fernandez - Kaito Toba

Avintia (KTM): Carlos Tatay

PrüstelGP (KTM): Jason Dupasquier - Barry Baltus

BOE (KTM): Jakub Kornfeil - Makar Yurchenko

Max-Racing-Team (Husqvarna): Alonso Lopez - Romano Fenati

CIP (KTM): Darryn Binder - Maximilian Kofler

VR46 (KTM): Celestino Vietti - Andrea Migno

Angel-Nieto-Team (KTM): Albert Arenas - Stefano Nepa

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.