Moto3 FT1 Argentinien: Schmutzige Strecke, aber endlich Fahrbetrieb

Am Samstag konnte der Fahrbetrieb in Termas de Rio Hondo (Argentinien) nach dem neuen Zeitplan aufgenommen werden. Die Moto3-Klasse eröffnete um 8:15 Uhr Ortszeit (13:15 Uhr MEZ) den Tag mit dem ersten Freien Training, das auf 50 Minuten verlängert wurde.

Erwartungsgemäß war die Strecke am Morgen noch schmutzig. Trotzdem drehten die Fahrer der kleinsten Klasse von Beginn an fleißig ihre Runden. Der Großteil der Fahrer musste die Strecke auch erst kennenlernen, denn Argentinien wurde letztmals 2019 besucht.

Die Rundenzeiten waren lange um rund zwei Sekunden über den bestehenden Rekorden. Erst in der letzten Viertelstunde wurde die Zeitenjagd eröffnet. Schließlich setzte sich die Erfahrung durch, denn Moto3-Routinier Dennis Foggia (Honda) markierte zum Schluss die Bestzeit.

Der amtierende Vizeweltmeister wurde mit 1:49.268 Minuten gestoppt. Damit fehlte Foggia nur noch rund eine halbe Sekunde auf den Rundenrekord. Mit einer Zehntelsekunde Rückstand sortierte sich Izan Guevara (GasGas) als Zweiter ein.

Rookie Diogo Moreira (KTM) setzte sich mit der drittschnellsten Zeit in Szene. Das galt auch für Daniel Holgado (KTM) als Fünfter. Kaito Toba (KTM) war als Vierter im Spitzenfeld dabei. Generell waren die Zeitabstände relativ groß. Nur elf Fahrer waren in einer Sekunde.

Die Plätze sechs bis zehn gingen an Tatsuki Suzuki (Honda), Deniz Öncü (KTM), Jaume Masia (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM) und Ayumu Sasaki (Husqvarna). PrüstelGP war nicht vorne dabei. Carlos Tatay wurde 18. und Xavier Artigas 24.

Für den einzigen Zwischenfall in diesem Training sorgte Matteo Bertelle. Der Italiener rutschte in der Anfangsphase in Kurve 1 aus. Passiert ist dabei nichts. Der KTM-Fahrer konnte die Session fortsetzen.

Das zweite Moto3-Training beginnt um 15:25 Uhr MEZ. Das Qualifying steht ab 18:50 Uhr MEZ auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.