Moto3 FT1 Portimao: Rookie Holgado im Regen bei vielen Stürzen vorn

Zum Trainingauftakt in Portimao musste die Moto3 am Freitagvormittag auf nasser Strecke und bei gerade mal zwölf Grad Außentemperatur ausrücken. Mit Daniel Holgado (KTM) setzte sich ein Rookie an die Spitze des Klassements. Die Honda-Piloten Lorenzo Fellon und Andrea Migno komplettierten die Top 3.

Wie schwierig die Bedingungen waren, zeigte sich bereits in der Frühphase der Session. Adrian Fernandez (KTM) und Ryusei Yamanaka (KTM) stürzten auf ihrer Outlap. Kurz darauf gingen Elia Bartolini (KTM) und auch Fellon zu Boden. Letzterer hatte zuvor eine erste Bestzeit markiert, wurde aber bald von der Spitze verdrängt.

Das Feld tastete sich langsam an das Limit heran. An einigen Stellen stand das Wasser auf der Strecke. Das wurde weiteren Fahrern zum Verhängnis. So musste unter anderem auch Sergio Garcia (GasGas) absteigen, als ihm in Kurve 7 das Hinterrad ausbrach.

Besser lief es für Spitzenreiter Holgado, der das Klassement lange anführt und die Bestzeit am Ende noch einmal auf 2:02.658 Minuten steigerte. Damit hatte der Rookie 0,610 Sekunden Vorsprung auf den nächsten Verfolger Fellon, der sich mit seiner letzten fliegenden Runde noch auf Rang zwei schieben konnte.

Auch Migno gelang eine späte Steigerung, womit er Izan Guevara (GasGas) vom dritten Platz verdrängte. David Salvador (Husqvarna) war als Fünfter der letzte Fahrer im Abstand von einer Sekunde zur Spitze. Taiyo Furusato (Honda) komplettierte die Top 6.

Ayumu Sasaki (Husqvarna), Yamanaka, Scott Ogden (Honda) und Riccardo Rossi (Honda) folgten auf den Plätzen sieben und bis zehn. Rossi zählte zu einer Reihe von späten Sturzpiloten. Auch die einzige Frau im Feld, Ana Carrasco (KTM), crashte in den Schlussminuten der Session und hielt sich daraufhin die Hand.

Neben ihr gelang es auch Bertelle, Bartolini und Fernandez nach ihren frühen Stürzen nicht, eine Rundenzeit innerhalb der 107-Prozent-Marke von der Bestzeit aufzustellen, weshalb diese vier Fahrer im Endklassement als "not classified" geführt werden.

Zwei Moto3-Fahrer fehlen in Portimao: John McPhee (Husqvarna) muss seine Wirbelverletzung weiter auskurieren; Alberto Surra (Honda) pausiert nach seinem schweren Austin-Sturz bei dem er sich da Kahnbein brach. Mit David Alonso ist ein Wildcard-Starter dabei. Er pilotiert eine GasGas-Maschine für Aspar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.