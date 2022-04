Moto3 FT2 Argentinien: Guevara hält Masia und Foggia in Schach

Die Moto3-Klasse hatte Samstagvormittag ein großes Arbeitspensum zu absolvieren, denn es standen beide Freien Trainings für den Grand Prix von Argentinien auf dem Programm. Die zweite Session begann nur etwas mehr als eine Stunde nach dem Ende des ersten Trainings.

Aufgrund des umgestellten Zeitplans wurde das kombinierte Ergebnis von FT1 und FT2 für die Qualifying-Einteilung herangezogen. Die schnellsten 14 Fahrer waren wie gewohnt direkt für Q2 qualifiziert. Deshalb attackierten die Fahrer im zweiten Training, das ebenfalls 50 Minuten dauerte.

In der Anfangsphase rutschte Tatsuki Suzuki in Kurve 2 aus, der Honda-Fahrer konnte aber zurück an die Box fahren. Momente später ging Mario Aji (Honda) in Kurve 1 zu Boden. Der Rookie blieb unverletzt und stapfte mit hängenden Schultern durchs Kiesbett davon.

In den finalen zehn Minuten gab es das obligatorische Chaos bei der Zeitenjagd mit frischen Reifen. Mit 1:48.962 Minuten stellte Izan Guevara (GasGas) die Bestzeit knapp vor Jaume Masia (KTM), Dennis Foggia (Honda) und Andrea Migno (Honda) auf.

Das deutsche PrüstelGP-Team brachte beide Fahrer ins Q2. Xavier Artigas und Carlos Tatay belegten im Gesamtergebnis die Plätze elf und 13. Pech hatte Rookie Scott Ogden, der in der Schlussphase in Kurve 5 von seiner Honda stürzte und dann auch noch in Kurve 1.

Das Husqvarna-Team bestätigte am Samstag, dass John McPhee auch kommende Woche beim Grand Prix der USA fehlen wird. Der Schotte hat sich nach dem Saisonauftakt in Katar beim Supermoto-Training zwei Rückenwirbel gebrochen.

McPhee fehlte deshalb bereits in Indonesien und Argentinien. Sein Teamkollege Ayumu Sasaki muss morgen im Rennen eine Long-Lap-Penalty-Strafe absolvieren, weil er zuletzt in Indonesien einen Unfall ausgelöst hat.

Das Moto3-Qualifying beginnt um 18:50 Uhr MEZ.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Izan Guevara (GasGas)

Jaume Masia (KTM)

Dennis Foggia (Honda)

Andrea Migno (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

Diogo Moreira (KTM)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Kaito Toba (KTM)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

Daniel Holgado (KTM)

Xavier Artigas (CFMoto)

Deniz Öncü (KTM)

Carlos Tatay (CFMoto)

Ivan Ortola (KTM)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.