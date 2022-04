Moto3 FT3 Indonesien: Andrea Migno auch im Nassen Schnellster

Bereits am Freitag im Trockenen war Andrea Migno Schnellster. Im dritten Freien Training der Moto3 in Mandalika bewies der Honda-Pilot auch im Nassen sein Tempo. Er toppte die Session mit einer Bestzeit von 1:47.872 Minuten vor Teamkollege Alberto Surra und Honda-Markenkollege Tatsuki Suzuki.

Nachdem die Strecke bereits in der gestrigen Vormittagssession feucht gewesen war, herrschten diesmal richtiggehend nasse Bedingungen ohne Chance darauf, dass es im Laufe der Session abtrocknen würde. Mit Zeitenverbesserungen gegenüber Freitag war also von Anfang an nicht zu rechnen.

Dennoch nutzten die Fahrer das Training, um Erfahrungen auf nasser Strecke zu sammeln - für den Fall, dass im Qualifying oder Rennen ähnliche Bedingungen herrschen sollten.

Sofort gut zurechtkam Surra, der schon am Freitag auf feuchter Strecke im ersten Freien Training die Bestzeit markiert hatte. Er drang diesmal als einer der ersten Fahrer in die 1:49er-Zeiten vor und führte das Klassement damit früh an.

Doch auch die Konkurrenz kam trotz der widrigen Verhältnisse zunehmend besser zurecht. Gleichzeitig ereigneten sich die ersten Stürze: Elia Bartolini wurde in Kurve 5 von seiner KTM abgeworfen; Markenkollege Kaito Toba verlor in Kurve 1 die Kontrolle.

In den Schlussminuten legten alle noch einmal zu. Am Ende hatte Migno klar die Nase vorn. Er unterbot als einziger Fahrer im Feld 1:48 Minuten und setzte sich mit einem Vorsprung von 0,722 Sekunden an die Spitze. Teamkollege Surra, zwischenzeitlich zurückgefallen, kämpfte sich zurück auf den zweiten Platz.

Suzuki machte die Honda-Top-3 komplett. Tatay beendete das Regentraining als Vierter vor Rookie und Lokalmatador Mario Aji (Honda). Xavier Artigas (CFMoto), Sergio Garcia (GasGas), Deniz Öncü, Ryusei Yamanaka und Daniel Holdgado (alle KTM) rundeten die Top 10 ab, die 1,3 Sekundenvoneinander trennten.

Für das Gesamtklassement spielt diese Reihenfolge keine Rolle. Dort hält Andrea Migno (Honda) Platz eins, gefolgt von Carlos Tatay (CFMoto) und Dennis Foggia (Honda). Die Top 14 der kombinierten Zeitenliste zieht wie immer direkt in Q2 ein.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Andrea Migno (Honda)

Carlos Tatay (CFMoto)

Denis Foggia (Honda)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

Izan Guevara (GasGas)

Deniz Önco (KTM)

Riccardo Rossi (Honda)

Jaume Masia (KTM)

Scott Ogden (Honda)

Ivan Ortola (KTM)

Elia Bartolini (KTM)

Diogo Moreira (KTM)

Adrian Fernandez (KTM)

Matteo Bertelle (KTM

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.