Moto3 FT3 USA: Alberto Surra übersteht schweren Sturz glimpflich

Bei starkem Wind konnten nur wenige Fahrer ihre Rundenzeit im dritten Freien Moto3-Training auf dem Circuit of The Americas (USA) verbessern. Im Gesamtergebnis änderte sich an der Spitze nichts. Vizeweltmeister Dennis Foggia (Honda) blieb mit seiner Freitagszeit Trainingsschnellster.

In der Anfangsphase ereignete sich in der Hälfte der 1,2 Kilometer langen Gegengeraden ein schwerer Unfall, der zum Glück relativ glimpflich ausging. Alberto Surra und Ivan Ortola krachten auf der Geraden seitlich aneinander. Surra stürzte und wurde rechter Hand gegen die Leitplanke geschleudert.

Auch sein Motorrad krachte gegen die Leitplanke und flog über Surra hinweg. Der Italiener war bei Bewusstsein und saß auf dem Boden. Die Hilfskräfte waren zur Stelle. Es dauerte länger als eine Minute, bis das Training mit der roten Flagge unterbrochen wurde.

Die stark beschädigte Honda und Trümmerteile räumten die Sportwarte rasch weg. Surra saß aber in der Wiese und wartete auf den Krankenwagen, weil er nicht selbständig aufstehen konnte. Schließlich wurde er mit dem Krankenwagen ins Medical Center gebracht.

Die Rennkommissare untersuchten diesen Unfall. Sie kamen zu dem Schluss, dass es eine Rennsituation war. Es wurden keinerlei Sanktionen ausgesprochen. Schon im Rennen im vergangenen Oktober war es auf der Gegengeraden zu einem schweren Massenunfall gekommen.

Nach der Unterbrechung wurde das Training fortgesetzt. Die Fahrer drehten ihre Runden und konzentrierten sich auf den Rennrhythmus. Tatsuki Suzuki stürzte von seiner Honda und musste anschließend in der Box dem Geschehen zusehen.

Als die letzten zehn Minuten begannen, kehrten fast alle Fahrer zurück an die Box, um einen frischen Hinterreifen zu montieren. Es kam zur obligatorischen Zeitenjagd. Wie immer wurde abgewartet und sich gegenseitig belauert, um ein schnelles Hinterrad zu finden.

Starker Wind erschwerte allerdings die Zeitenjagd und nur vier Fahrer in den Top 14 konnten ihre Freitagszeit unterbieten. An der Spitze änderte sich nichts. Foggia markierte zwar mit 2:15.797 Minuten Bestzeit. Das war aber langsamer als am Freitag.

Mit seiner FT2-Zeit von 2:15.440 Minuten blieb Foggia vor Andrea Migno (Honda) Trainingsschnellster. Folgende vier Fahrer im Spitzenfeld steigerten sich: Jaume Masia (KTM), Izan Guevara (GasGas), Diogo Moreira (KTM) und Joel Kelso (KTM).

Nur ein PrüstelGP-Fahrer qualifizierte sich direkt für Q2. Das war Carlos Tatay (CFMoto) als Achter. Xavier Artigas war an der 18. Stelle zu finden. Einmal wäre es zwischen den beiden Teamkollegen durch ein Missverständnis fast zu einer Kollision gekommen.

Das Moto3-Qualifying beginnt um 22:10 Uhr MESZ.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Dennis Foggia (Honda)

Andrea Migno (Honda)

Daniel Holgado (KTM)

Jaume Masia (KTM)

Izan Guevara (GasGas)

Deniz Öncü (KTM)

Kaito Toba (KTM)

Carlos Tatay (CFMoto)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

Sergio Garcia (GasGas)

Riccardo Rossi (Honda)

Diogo Moreira (KTM)

Joel Kelso (KTM)

