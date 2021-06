Moto3 in Barcelona FT2: Rodrigo am Freitag vor Binder der Schnellste

Gabriel Rodrigo (Honda) markierte im zweiten Moto3-Training für den Grand Prix von Katalonien die Bestzeit. Mit 1:47.950 Minuten fuhr der Argentinier auf dem geänderten Layout (umgebaute Kurve 10) des Circuit de Barcelona-Catalunya neuen Rundenrekord.

Nachdem das Vormittagstraining ruhig verlaufen war, kam es in FT2 gleich in den ersten Minuten zu Zwischenfällen. Deniz Öncü (KTM) stürzte in Kurve 2 und Andi Farid Izdihar (Honda) flog in Kurve 13 ins Kiesbett. Der Himmel war am Nachmittag deutlich bewölkter.

Rookie Danny Holgado (KTM), der den verletzten Maximilian Kofler im CIP-Team vertritt, ging in Kurve 8 zu Boden. Die Fahrer attackierten, aber es dauerte, bis die FT1-Zeiten unterboten wurden. Erst in den letzten zehn Minuten gab es die Qualifying-Simulation.

Als einziger Fahrer blieb Rodrigo unter 1:48 Minuten. Darryn Binder (Honda) sortierte sich mit 0,078 Sekunden Rückstand als Zweiter ein. Routinier Romano Fenati (Husqvarna) folgte als Dritter. Izan Guevara (GasGas) und Ayumu Sasaki (KTM) komplettierten die Top 5.

Hinter Jeremy Alcoba (Honda) klassierte sich Sergio Garcia (GasGas) als Siebter. In den Top 14 war Garcia der einzige Fahrer, der seine FT1-Zeit nicht unterbieten konnte. Seine 1:48.467 Minuten hatten am Vormittag noch die Bestzeit bedeutet.

Andrea Migno (Honda), Tatsuki Suzuki (Honda) und Stefano Nepa (KTM) schafften es auch in die Top 10 des Tagesergebnisses. Vorläufig sind auch noch Niccolo Antonelli (KTM), Riccardo Rossi (KTM), Pedro Acosta (KTM) und Filip Salac (Honda) für Q2 qualifiziert.

Das dritte Training beginnt am Samstag um 9:00 Uhr. Die Qualifikation findet ab 12:35 Uhr statt.

