Moto3 Valencia 2019: Marcos Ramirez stürmt im FT3 an die Spitze

Winterliche Zustände in Spanien: Zum Auftakt des dritten Freien Trainings der Moto3 fanden die 31 Piloten keine idealen Bedingungen vor. Das Thermometer bescheinigte Temperaturen um die 5°C. Entsprechend vorsichtig mussten die Moto3-Piloten zu Beginn vorgehen, denn besonders in den Kurven 4 und 10 war das Risiko groß, über das Vorderrad wegzurutschen, weil die rechte Reifenflanke auskühlte.

Erst in der Schlussphase konnten einige Fahrer ihre Zeiten vom Freitag noch einmal verbessern. Elf Fahrer fuhren im FT3 ihre schnellsten Zeiten (zum Ergebnis).

Schlussendlich gelang es dem Leopard-Duo, sich an die Spitze zu setzen. Marcos Ramirez (Hondsa) fuhr eine 1:39.492er-Runde und war 0,029 Sekunden schneller als Teamkollege Lorenzo Dalla Porta.

Aron Canet (KTM) war der dritte Faher, der Jaume Masias (KTM) FT2-Bestzeit unterbieten konnte. Masia landete im FT3 nur auf Position sieben, fand sich in der kombinierten Zeitenliste aber auf Platz vier wieder.

Ebenfalls direkt für das Q2 am Nachmittag qualifizieren konnten sich Sergio Garcia, Xavier Artigas, Romano Fenati, Tony Arbolino, John McPhee (alle Honda), Andrea Migno (KTM), Riccardo Rossi, Niccolo Antonelli (beide Honda), Filip Salac und Fernandez (beide KTM).

Vorjahressieger Can Öncü führte die FT3-Wertung zwischenzeitlich an. Ein Sturz beim finalen Versuch verhinderte, dass der Türke in die Top 14 fahren konnte. Er muss am Nachmittag im Q1 antreten und trifft dort unter anderem auf Celestino Vietti, Dennis Foggia, Jakub Kornfeil (alle KTM) und Kaito Toba (Honda).

Das Q1 wird um 12:35 Uhr gestartet. Das Q2 beginnt um 13:00 Uhr.

