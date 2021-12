MotoE 2022: Übersicht der Fahrer und Teams

Die MotoE geht in der Saison 2022 in ihr viertes Jahr. Der Kalender der Elektroserie zu den Details umfasst im kommenden Jahr so viele Rennen wie noch nie. Bei sieben Grands Prix fährt die MotoE im Rahmend der MotoGP. Pro Wochenende werden zwei Rennen bestritten (zum MotoE-Kalender 2022).

Mit dabei ist erneut Jordi Torres (Pons). Der Spanier gewann den MotoE-Weltcup in den beiden zurückliegenden Jahren. Dominique Aegerter setzt seine Zusammenarbeit mit dem deutschen Intact-Team fort und peilt in seiner dritten MotoE-Saison den Titel an. Nicht mehr an den Start geht Lukas Tulovic, der 2020 und 2021 für Tech 3 fuhr und in Spielberg ein Rennen gewann.

Die MotoE-Saison 2022 wird die letzte mit den Einheitsmaschinen von Energica sein. Ab der Saison 2023 übernimmt Ducati. Die Italiener wollen vor allem beim Gewicht ansetzen und mit gezieltem Leichtbau die Performance verbessern (mehr Details).

Die Fahrer/Team-Übersicht für die MotoE 2022:

Pons: Jordi Torres - Mattia Casadei

Intact: Dominique Aegerter

Tech 3: Hector Garzo - Alex Escrig

Pramac: Xavi Fores - Kevin Manfredi

RNF: Bradley Smith - Niccolo Canepa

Aspar: Maria Herrera - Marc Alcoba

Gresini: Matteo Ferrari - Alessio Finello

LCR: Eric Granado - Miquel Pons

SIC58: Kevin Zannoni

Ajo: Hikari Okubo

Avintia: noch offen

Mit Bildmaterial von IntactGP.