MotoE Le Mans: Niki Tuuli gewinnt, Jordi Torres holt sich den Weltcup-Sieg

Das Saisonfinale der MotoE fand in Le Mans auf abtrocknender Strecke statt. Jordi Torres ging mit 18 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Matteo Ferrari ins Rennen. Somit hatte der Spanier den Titel beinahe sicher.

Doch in der ersten Runde erlebte Torres einige Schrecksekunden. Eric Granado fuhr Torres ins Heck und stürzte. Und auch Alejandro Medina und Tommaso Marcon kamen in Runde eins zu Sturz. Torres kam unbeschadet aus der ersten Runde.

An der Spitze kämpften Lokalmatador Mike di Meglio, Josh Hook und Niki Tuuli um den Sieg. Dominique Aegerter fuhr auf Position vier und wollte die Lücke zur Dreiergruppe an der Spitze schließen. Jordi Torres verzichtete auf Risiken und drehte seine Runden auf Position fünf liegend.

In der letzten Runde setzte sich Niki Tuuli gegen Mike di Meglio durch und holte sich den Sieg beim Saisonfinale der MotoE. Josh Hook komplettierte in Le Mans das Podium. Dominique Aegerter beendete das zweite Rennen in Frankreich als Vierter.

Jordi Torres reichte beim Sonntags-Rennen ein sechster Platz zum Gewinn des MotoE-Weltcups. In der Schlussphase des Rennens ging noch Vorjahres-Sieger Matteo Ferrari vorbei. Lukas Tulovic beendete das Rennen auf der elften Position.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.