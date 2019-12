Neue Chance im MotoGP-Paddock: Lukas Tulovic startet 2020 in der MotoE

Das Tech-3-Team hat die Fahrerpaarung für die MotoE-Saison 2020 bekanntgegeben. Lukas Tulovic und Tommaso Marcon werden die beiden Starter des französischen Traditionsteams sein. Damit setzt Teamchef Herve Poncharal auf zwei junge Fahrer. Tulovic ist der erste Deutsche in der MotoE.

"Ich bin Herve Poncharal und dem gesamten Tech-3-Team sehr dankbar für die Chance, in der MotoE fahren zu können. Ich freue mich auf diese Kategorie", kommentiert Tulovic, der 2020 in zwei Serien fahren wird. Neben der MotoE fährt der 19-Jährige auch mit Kiefer in der Supersport-WM.

Durch die MotoE-Chance kann sich Tulovic weiter im MotoGP-Paddock präsentieren. Von der MotoE ist der Eberbacher begeistert: "Ich verfolgte bereits die Rennen. Sie sind kurz, aber sehr spannend. Es ist beeindruckend, wie schnell man mit diesen schweren Maschinen fahren kann. Das haben die Jungs in diesem Jahr gezeigt."

"Hector Garzo fuhr in diesem Jahr sehr gut. Ich hoffe, dass ich mich so gut schlage wie er. Ich fahre mit, um an der Spitze zu kämpfen. Das ist meine Mission und dafür werde ich im Winter hart trainieren. Ich kann die ersten Tests und das erste Rennen kaum erwarten", so Tulovic.

Teamchef Herve Poncharal hat mit Tulovic und Marcon zwei junge Talente verpflichtet. "Wir sahen, dass die jungen Fahrer in der Saison 2019 unglaublich gute Leistungen zeigten. Ich denke, dass das ein Trend ist, dem jeder folgen möchte. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, das auch so zu machen", bemerkt der Franzose.

"Tommaso Marcon aus Italien ist aktuell 19 Jahre alt und wird Ende des Jahres 20. Lukas Tulovic aus Deutschland feiert zur Halbzeit der Saison 2020 seinen 20. Geburtstag. Wir haben also eine sehr junge Fahrerpaarung", erklärt Poncharal.

Nicht nur Tulovic stellt sich 2020 einer Doppelbelastung. Auch Marcon wird in der neuen Saison zwei Meisterschaften bestreiten. Neben der MotoE fährt der Italiener auch noch in der Moto2-Europameisterschaft.

Mit Bildmaterial von LAT.