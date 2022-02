Tech 3 ohne Lukas Tulovic: Teamchef Herve Poncharal nennt den Grund

Lukas Tulovic fuhr in den beiden zurückliegenden Jahren für das Tech-3-Team in der MotoE. In diesem Jahr aber schickt Teamchef Herve Poncharal zwei neue Fahrer ins Rennen. Der Franzose hätte gern mit Tulovic weitergemacht, doch der deutsche Motorradpilot hatte andere Pläne.

"Wir konnten nicht mit Lukas Tulovic weitermachen, weil er geplant hatte, für das Intact-Team zu fahren", erklärt Poncharal bei 'epaddock.it'. "Er fährt bereits in der Moto2-EM für das Team. Deshalb wollte er die MotoE und die Moto2 zusammen mit Intact bestreiten. Lukas teilte mir mit, dass das sein Wunsch ist."

"Doch leider hat das Intact-Team Dominique Aegerter den Vorzug gegen. Aegerter unterzeichnete den MotoE-Vertrag, als er wusste, dass es keine Überschneidungen bei der MotoE und Supersport-WM gibt. Als mich Lukas anrief, um mir zu sagen, dass er mit uns weitermachen möchte, war es bereits zu spät", bedauert Poncharal. "Ich hatte bereits meine beiden Fahrer verpflichtet."

Am 15. August schrieb Tulovic Geschichte, als er beim Grand Prix von Österreich im Lauf der MotoE den Sieg holte. In der Endwertung landete der Deutsche auf Platz fünf. Das Tech-3-Team setzt in diesem Jahr auf Hector Garzo und Alex Escrig. "Ich bin mit meinem Fahreraufgebot für 2022 sehr zufrieden", bemerkt Poncharal.

