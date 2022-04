MotoGP-Liveticker Argentinien: Aprilia und Espargaro feiern Premierensieg!

Mehr Zeit für alle Klassen

Da den Fahrern gestern in allen drei Klassen nur zwei Trainings zur Verfügung standen, wird ihnen in den Aufwärmtrainings heute etwas mehr Zeit auf der Strecke gegeben als sonst. Die Dauer des Warm-ups verdoppelt sich in den kleinen Klassen von zehn auf 20 Minuten und in der MotoGP von 20 auf 40 Minuten. So können alle Teams an letzten Feinheiten arbeiten und die Fahrer einen Rhythmus aufbauen.